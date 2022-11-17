Российский военнослужащий Юрий Гагарин спас более 300 детей в Мариуполе

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17 ноября 2022, 19:34 Источник: Российская газета

Фото: unsplash.com

Челябинец Юрий Гагарин записался на Донбасс добровольцем, когда началась спецоперация. За всё время службы он спас 367 детей.

Бывшему морскому пехотинцу, бизнесмену и строителю-проектировщику чуть больше пятидесяти. Когда наступило 8 марта, он понял: пойдёт воевать. Однако мужчина решил скрыть от жены истинную причину отъезда. Своей супруге он сообщил, что отправляется в командировку в Таганрог, а оттуда по итогу поехал в Мариуполь.

По словам Юрия, когда он попал в зону боевых действий, все изменилось. Его шокировало количество пострадавших гражданских. «И не по вине армий ДНР и нашей. Людей расстреливали из минометов свои же. Но мир в это не верит. Мир не верит, что человек может оскотиниться до такой степени, что в исступлении будет стрелять в беззащитных», – сказал Гагарин.

Он также рассказывал, что видел много тел детей и бабушек. «Ребенок мертвый, а в него продолжают стрелять. Я видел, как мама с девочкой перебегала трамвайный путь, и два «азовца» расстреляли их из пулемета. Они уже были мертвы, а эти подонки по ним лупили, пока не расстреляли всю пулеметную ленту. На телах не осталось ни одного живого места. Их разорвало», – делится Гагарин.

В новоазовских и мариупольских подвалах Гагарин выводил за руку детей. А самых маленьких выносил в детском рюкзаке-переноске, успевая отстреливаться. По информации администрации Новоазовского района, Юрий со своей бригадой спас 367 детей. При этом уточняется, что посчитали только тех, у кого были с собой документы и адрес.

Доброволец также рассказывал о стариках, месяцами живущих в подвалах. Юрий не ожидал, что столько гражданский будет там сидеть. Как выяснилось, противник не дал гуманитарные коридоры. Российская бригада выслеживала подвалы, где находятся люди, эвакуировали всех, а потом уже штурмовали здание. «Мирные люди были для противника живым щитом. Когда мы забирали из дома всех людей, «азовцы» покидали его, понимая, что будут работать танки», – сказал Гагарин.

Однако российский военнослужащий добавил, что ему встречались и порядочные достойные украинцы, которые не закрывались детьми. Но таких, как утверждает Юрий, было немного.

В заключение военнослужащий сказал, что никогда не издевался над пленными и не убивал раненых, а только молился за них. По его словам, каждый солдат может оказаться на его месте.