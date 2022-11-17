Латвия готовится ко Дню независимости – сорван государственный флаг

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17 ноября 2022, 19:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

18 ноября Латвия отмечает День независимости – официальный государственный праздник! Будет парад, салют… И очередной скандал уже возник – сорван и растоптан в одном из районов Риги государственный флаг страны…

Один сознательный гражданин, находясь в своем районе заметил, что группа, по его словам, «неадекватных» и, конечно, русскоязычных жителей, сорвали флаг Латвии и растоптали его:

«Я просто стоял и курил трубку. Люди начали издеваться над флагом – срывают, бросают и топчут. Было шесть человек… И женщина тоже участвовала в этом… Все русские – слышал их речь. Был один из компании, который воспротивился этому… Да, он защищал честь страны», - заявил житель района Янис.

Как оказалось, что это не единственный случай – и в другом районе Риги был сорван флаг… В Государственную полицию Латвии поступил звонок от сознательных граждан, что группа пьяных мужчин глумятся над флагом Латвии. Правоохранительные органы возбудили административное дело за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство…

Латвия готова ко Дню независимости…