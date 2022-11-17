Сколько нынче стоит шоколад в Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

17 ноября 2022, 19:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что в Латвии цены на продукты питания повысились многократно – факт! Понятное дело, инфляция. Но то, что я увидела в «сладком» отделе – повергло в шок!

Намедни, решила я «прогуляться» по рижским магазинам – забрела в отдел шоколада… Раскатала губу на конфетки…

Шок возник, когда я увидела стоимость за кг. конфет известной с советских времен шоколадной фабрики Laima – почти 100 евро!

Совершенно серьезно! Сперва я подумала, что очки мои запылились – протерла их! Цифра не изменилась! Тогда я подумала, что ошибка… Решила уточнить у продавца – судорожно начала носиться за консультантом, чтобы выяснить стоимость! Видимо, вид у меня был безумный – очки сползли на нос, волосы встали «в стойку», как гончие, руки, почему-то я подняла вверх… Одним словом, продавцы от меня шарахались, но я изловила одного – «Девушка, а сколько нынче стоит шоколадные конфеты Laima?» Девушка оглядела меня и говорит – «Вы же в очках!» Я, конечно, не отрицала, что на носу у меня очки, но есть вопросы! После выяснений «личных» подробностей я выяснила, что кг. шоколадных конфет этот фирмы стоит – 99, 84 евро!

Святые Угодники! Это с каких же пор, такие цены на шоколад в Латвии?

Ответ дал пресс-центр данной фирмы – «каждая торговая сеть сама устанавливает цену!» Да и потом, «весь год в Латвии наблюдается инфляция, которая в наибольшей степени касается цен на продукты питания, а причина этого – резкое увеличение затрат на сырье, энергоресурсы, топливо и другие затраты, что вызвано геополитической ситуацией»…

Поела конфет…