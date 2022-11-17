В Москве подешевели сосиски и гречка, но резко подорожали помидоры и бананы

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2022, 16:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

В Мосстате сообщили, что в формировании стоимости продуктов прослеживаются зимние тенденции. Свежие помидоры подорожали аж на 19.8% по сравнению с началом осени. Поднялись и цены на фрукты: на бананы они повысились до 13.3%, на апельсины – до 13.2. Отмечается повышение цен на свежие огурцы (8.3%) и капусту (5.9%).

Некоторые продукты питания в октябре, напротив, сильно подешевели. Из овощей подешевела морковь, стоимость которой упала на 6.3%. Из фруктов можно выделить – виноград (4.3%), яблоки (4.3%), груши (3.9%) и лимоны (4.2%). Помимо всего прочего, на 4% снизились цены на вареные колбасы, на 3.4% - на гречневую крупу, на 3.2% - на сахар и наконец, на 2.6% - на сардельки и сосиски.

В прошедшем месяце стоимость минимального набора продуктов питания в столице составила 6762.35 рублей. По сравнению с сентябрём этого года, она уменьшилась на 0.7%, а если судить по показателям 2021 года, то по сравнению с декабрём – увеличилась на 4.6%.