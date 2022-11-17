Журналистка Екатерина Винокурова: «Я благодарна судьбе за работу в СПЧ»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2022, 15:41 Антон Николаев

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Екатерина Винокурова уверяет, что годы работы в Совете по правам человека изменили ее мировоззрение. Об этом она рассказала изданию «Аргументы недели».

«Я безумно благодарна своей судьбе за то, что у меня были годы работы в СПЧ. Это был интересный и непростой опыт, в ходе которого я поняла, на сколько слаба и несостоятельна журналистская позиция под названием «Мы защищаем тех, кто нам нравится». Мое нахождение в СПЧ меня изменило так, что нужно помогать человеку вообще, если он находится в беде. И не важно, какие у него взгляды или какие он совершил действия. Я защищала людей, чьи действия или взгляды я не одобряла, или чьи высказывания вызывали у меня чуть ли не отвращение. Я благодарна своей судьбе за то, что я смогла так себя перестроить».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека. Согласно тексту документа, глава государства исключил 10 участников СПЧ. Состав организации покинули Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин, журналистка Екатерина Винокурова, Александр Асмолов и другие