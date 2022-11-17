Татьяна Тарасова об Александре Горшкове: «Его все любили и уважали»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2022, 15:12 Антон Николаев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с кончиной президента Федерации фигурного катания Александра Горшкова. В интервью изданию «Аргументы недели» она сказала, что Горшков один из лучших фигуристов, которые прославили Россию.

«Фигурист Александр Горшков был выдающимся спортсменом. Первооткрыватель танцев на льду. Горшков вместе с Милой Пахомовой были первыми, кто завоевали золото на чемпионатах мира и Европы, они прославили нашу страну. Александр много лет был руководителем фигурного катания в России, и очень успешно! Он хорошо общался со спортсменами и подчиненными, его все любили и уважали. Последний раз я с ним общалась неделю назад. Очень жаль, что он ушел от нас».

Ранее стало известно, что президент Федерации фигурного катания РФ, прославленный фигурист Александр Горшков скоропостижно ушел из жизни из-за инфаркта. Ему было 76 лет.