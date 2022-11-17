Хирург из Северной Осетии бесплатно оперирует бойцов, раненных в ходе спецоперации

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17 ноября 2022, 14:51 Ксения Калуга

Казбек Кудзаев. Фото: официальный сайт клиники.

Хирург высшей категории и почетный профессор центра Илизарова Казбек Кудзаев бесплатно оперирует участников СВО. По словам врача, он должен оказывать помощь любому вне зависимости от национальности человека.

Доктора знают не только в родной Северной Осетии, но и по всей России. Хирург бесплатно оперирует маленьких детей, людей с заячьей губой и с ДЦП. Именно он поставил на ноги девочку из Таджикистана, которая всю жизнь ползала на четвереньках. Теперь Кудзаев помогает участникам боевых действий.

«Я могу позволить себе безвозмездно подарить здоровье тем, кто в этом особо нуждается», - считает Кудзаев.

Казбек Кудзаев не боится сложных случаев и ловко достает осколки от артиллерийских снарядов. Врач провел операции уже нескольким солдатам. Он говорит, что многие пациенты уже хотят как можно скорее вернуться в строй.