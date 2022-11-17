Нераспроданные продукты в России утилизируют с помощью государства

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17 ноября 2022, 13:25 Источник: ng.ru

В госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сообщили, что нераспроданные продукты питания российские торговые сети смогут продавать для переработки специализированным организациям. Сделать это можно будет с помощью электронной Биржи вторичных ресурсов.



Известно, что нераспроданное в сетях продовольствие составляет около трети всех отходов в России. По оценкам экспертов, ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), может составлять 700 тыс. тонн.



В РЭО заявили, что на бирже вторсырья будут продаваться хлеб, фрукты, овощи и прочая еда неживотного происхождения. В компании сообщили, что отдельно на бирже можно будет найти партнеров, которые занимаются утилизацией продукции животного происхождения и имеют необходимые для этого лицензии.



«Система позволит рынок сделать цивилизованным. Главная задача площадки – это создание экономических стимулов развития отрасли. Ваш отход – это ценное сырье, которое вы можете продать, щелкнув мышкой. Таким образом продажа и покупка становятся не таким сложным, но выгодным делом для снижения объемов захоронения на полигонах», - рассказал глава РЭО Денис Буцаев.



Тем временем реализация программы фудшеринга – бесплатной передачи нуждающимся продуктов с действующим, но подходящим к концу сроком годности, сталкивается с некоторыми трудностями. По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, в настоящее время для ретейлеров фудшеринг сопряжен с налоговым обременением, что существенно затрудняет его развитие – компаниям выгоднее передавать товары на утилизацию, чем на благотворительные цели.



Эксперты из «Российской ассоциации электронных коммуникаций» и консалтинговой компании «Тиар-Центр» подсчитали, что россияне в год выбрасывают около 17 млн тонн продуктов питания. Таким объемом продовольствия можно было бы накормить до 30 млн человек. По оценкам АКОРТ, возможность передавать на благотворительность продукты питания с истекающими сроками годности позволит спасти около 1 млн тонн продовольствия в год и обеспечить до половины рациона более чем для 3,5 млн жителей России.



