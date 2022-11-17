Дети с онкологией получат право на бесплатные авиабилеты до места лечения и обратно

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17 ноября 2022, 12:55 Ксения Калуга

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Дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями, а также с хронической почечной недостаточностью смогут рассчитывать на бесплатный перелёт до места лечения и обратно. Данное постановление правительства РФ размещено на сайте Кабмина.

Новое правило будет действовать с 1 января 2023 года. Деньги будут выделяться из Фонда пенсионного и социального страхования.

В документе уточняется, что речь идёт о детях, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе. Более того, право на бесплатный перелёт получат и сопровождающие больных ребят. Однако авиабилет можно получить лишь в том случае, если дорога на поезде занимает более 12 часов или составляет более 1 тыс. км.

На данный момент государство оплачивает билеты только детям-инвалидам с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также детям с инвалидностью, проживающим на Дальнем Востоке или там, куда невозможно добраться на поезде.