Чиновников будут штрафовать за неисполнение решений суда

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17 ноября 2022, 10:51 Ксения Калуга

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Верховный суд России разработал новый законопроект. Если чиновники будут игнорировать судебные решения, то их станут штрафовать. Поправки хотят внести в Кодекс административного судопроизводства, передаёт «Российская газета».

Такое нововведение позволит сделать работу должностных лиц эффективнее. Как передаёт председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, из-за того, что чиновники не исполняют решения суда, многие граждане, в том числе и сироты, не получают жильё. В итоге многие годами ждут квартиры.

Как отмечает источник, Пятый кассационный суд общей юрисдикции сделал заявление. Чиновники обязаны поддерживать в хорошем состоянии все дороги, и если не хватает финансовых средств, это не будет считаться как оправдание. Недавно в Курской области прокуратура подала иск к администрации посёлка Тим с требованием отремонтировать автомобильную дорогу до 1 июля 2023 года.

В случае, если чиновники не успеют выполнить задачу в срок, их оштрафуют. Как поясняют эксперты, несмотря на то что сумма штрафа небольшая, она будет взиматься с личных средств должностного лица.