Месяц не дожил до столетнего юбилея Союза: «гражданин СССР» не хотел платить России за свет, напал на полицейских и лишился жизни

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2022, 10:42

Граждане СССР не признают распад Советского Союза, не платят налоги и за услуги ЖКХ. Фото: unsplash.com

Мужчина, которого не стало в результате перестрелки в Анапе, оказался «гражданином СССР». Собственно, именно поэтому он и не хотел платить за электричество – все обязательства перед государством под названием Россия члены организации игнорируют. Олег Лысаков не дожил месяц до юбилея столь горячо любимой страны – в декабре исполнится 100 лет с момента создания Советского Союза.

Уголовное дело по факту перестрелки в пригороде Анапы может быть в ближайшее время прекращено. Напомним, что дело было возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника следствия и о применении насилия к полицейским. Главный фигурант известен, как «гражданин СССР». Это – местный житель по имени Олег Лысаков. Мужчина был застрелен во время штурма его дома спецназом.

Согласно данным следствия, конфликт с Лысаковым начался вечером после визита в его дом сотрудников электросетевой компании. Они собирались отключить его владение от электричества по причине наличия крупных долгов. В ходе конфликта с местным жителем электрики вызвали полицию. Мужчина вышел навстречу полицейским с ножом и ударил в бедро участкового. Полицейскому-стажёру он порезал руку. После этого Олег забаррикадировался в доме. Когда на место происшествия прибыли другие силовики и представители СКР, Лысаков встретил их выстрелами из помпового ружья. Один из полицейских получил ранения обеих ног. Следователь при этом не пострадал.

Мужчина вообще не реагировал на призывы правоохранителей сдаться. Он продолжал стрелять, и в конце концов, расстался с собственной жизнью. Как выяснилось потом, Лысаков состоял в экстремистской организации «Граждане СССР», члены которой не признают распада Советского союза и игнорируют все обязательства перед государством, в том числе и оплату услуг ЖКХ. Позднее в доме убитого было изъято помповое ружьё, 170 патронов 12 калибра, а также обнаружены – 20 ножей, три из которых радикал держал при себе.