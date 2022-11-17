Научный сотрудник НИУ ВШЭ, социолог Червякова: реальный размер пенсий россиян в этом году снизился

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17 ноября 2022, 10:48 Источник: РБК

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В этом году в январе—сентябре реальный размер пенсий россиян снизился на 2,6 процента относительно аналогичного периода 2021 года.

РБК со ссылкой на научного сотрудника центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Анну Червякову сообщает, что для поддержания уровня жизни людям старшего возраста нужно переиндексировать пенсию не ниже уровня инфляции.

Кроме этого поддержать уровень жизни пенсионеров поможет развитие программ занятости и переобучения, повышение качества и доступности медицинской помощи.

Министерство финансов РФ намерено до конца 2022 года внести в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.