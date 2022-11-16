Рамзан Кадыров рассказал, что у него с супругой Медни первый ребёнок умер вскоре после рождения

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16 ноября 2022, 22:05 Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

У главы Чечни Рамзана Кадыровы и его супруги Медни сейчас 14 детей. Но могло быть 15. Кадыров рассказал, что их первенец, дочка, умерла вскоре после рождения.

Президент России Владимир Путин присвоил Медни Кадыровой звание "Мать-героиня".

Кадыров очень трепетно относится к своим родственникам. По его словам, он мог бы написать несколько книг про своих близких и родственников. Глава Чечни поделился, что с Медни Мусаевной они "скрепили узы в 90-х, когда в республике еще шли боевые действия". Семья, как и многие другие, выживала за счет подсобного хозяйства - огород, скотина.

"Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 - первая девочка умерла вскоре после рождения", - написал он в соцсети.

Кадыров признает, что из-за занятости его семье редко удается собраться вместе, но он за все годы "ни разу не услышал от детей даже малейшего намека на недовольство" и "тем более упрека от супруги". Мать объясняла старшим дочкам, что нужно быть "опорой отцу, а не обузой".