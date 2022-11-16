Латвийский майор НВС Слайдиньш: Русские мастерски вывели свои части из Херсона

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16 ноября 2022, 21:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

globallookpress.com

Латвийский майор Национальных вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш публично прокомментировал вывод войск РФ из Херсона. Он не скрывал своего восхищения…

Сложно сказать, что повлияло на головы военным НВС Латвии, но майор Янис Слайдиньш высказался сегодня публично о выводе войск РФ из Херсона:

«Тот факт, что русские весьма мастерски вывели свои части с поля боя, действительно достойно восхищения! Это чрезвычайно успешная операция. Россияне ставили минные поля, небольшими силами блокировали украинские части. Эвакуация шла еще до того, как об этом официально объявили… Вся операция русских прошла успешно… и тяжелую технику успешно вывезли русские. Конечно, мы должны учитывать то, что говорят украинские аналитики и то, что приказано им говорить об этой операции…»

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