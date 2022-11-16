Минжилполитики: в Крыму жителям Херсонской области без гражданства РФ будут выдавать жилищные сертификаты

Жителям Херсонской области, находящимся в Крыму, но не имеющих гражданства Российской Федерации, будут выдавать государственные жилищные сертификаты.
Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Никита Тарасов рассказал, что 15 ноября постановлением Совета министров Республики были исключены требования предоставления паспортов граждан РФ.
Крымский чиновник указал, что граждане Херсона и Херсонской области вправе подать заявление в МФЦ для получения государственного жилищного сертификата без наличия гражданства России.
По данным Тарасова, жителям Херсона и части Херсонской области уже выдано порядка 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья в Крыму.
Приобрести жилье можно по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках. Цена за 1 кв. м составляет 83 тысячи 420 рублей.