Минцифры: мобилизованные, добровольцы, контрактники могут пожаловаться на «Госуслугах» на задержки выплат

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16 ноября 2022, 20:43 Источник: Интерфакс

На портале Госуслуг открыта форма обратной связи по мерам поддержки военных, участвующих в спецоперации.

В Минцифры сообщили, что если мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные и члены семей военнослужащих вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через Госуслуги. Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот.

Минцифры намерено переправить жалобу в профильное ведомство, где его должны рассмотреть в течение семи дней.

Министерство обороны РФ намерено материально поощрять призванных в рамках частичной мобилизации участников специальной военной операции за уничтожение и захват украинской военной техники. За уничтожение самолета положено поощрение в размере 300 тысяч рублей.