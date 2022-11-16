RT: вместе с замглавы Херсонской области Екатериной Губаревой задержаны ещё два человека

Вместе с заместителем главы Херсонской области Екатериной Губаревой были задержаны еще два человека, которые связаны с региональной администрацией. Об этом сообщает RT со ссылкой на свои источники.
Екатерина Губарева была задержана в рамках расследования экономического преступления. О ее статусе ничего неизвестно. В МВД Херсонской области пока информацию о задержании чиновницы не комментируют.
Источник в правительстве региона сказал о задержании Губаревой, что речь может идти о присвоении бюджетных средств.
По информации ТАСС, обязанности Екатерины Губаревой пока распределены между другими сотрудниками.