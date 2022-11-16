RT: вместе с замглавы Херсонской области Екатериной Губаревой задержаны ещё два человека

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16 ноября 2022, 19:59

Вместе с заместителем главы Херсонской области Екатериной Губаревой были задержаны еще два человека, которые связаны с региональной администрацией. Об этом сообщает RT со ссылкой на свои источники.

Екатерина Губарева была задержана в рамках расследования экономического преступления. О ее статусе ничего неизвестно. В МВД Херсонской области пока информацию о задержании чиновницы не комментируют.

Источник в правительстве региона сказал о задержании Губаревой, что речь может идти о присвоении бюджетных средств.

По информации ТАСС, обязанности Екатерины Губаревой пока распределены между другими сотрудниками.