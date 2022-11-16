СК РФ заочно обвинил юриста Кирилла Качура в совершении ряда тяжких преступлений

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16 ноября 2022, 18:47

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения юристу Кириллу Качуру в создании организационной группы, активном участии в хищении 3 млн евро и вымогательстве взятки в размере 1,6 млн долларов США у предпринимателей. Ведомство также инициировало его экстрадицию.

Официальный сайт СК РФ пишет, что следствие собрало неопровержимые доказательства того, что Качур совершил ряд тяжких преступлений. Ряд соучастников мужчины осуждены судом к различным срокам наказания.

Напомним, что в январе 2022 года Кирилла Качура объявили в международный розыск. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.