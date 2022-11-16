Воронежца привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в соцсети

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16 ноября 2022, 18:31

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19-летнего жителя Воронежа привлекли к административной ответственности. Молодой человек разместил в соцсетях видео, которое, как сообщает официальный сайт МВД, дискредитирует действия ВС РФ.

По итогу был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Железнодорожный районный суд признал молодого человека виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.