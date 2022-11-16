В России работающие пенсионеры придумывают новые схемы для выживания

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2022, 13:39 Источник: ng.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России с 2016 года отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам, гарантировав, что им всё будет компенсировано при увольнении. Тем временем 57% промышленных предприятий в ноябре 2022 года указали на отток работников пенсионного возраста. По данным Института экономической политики (ИЭП) им. Е.Т. Гайдара, за последние 10 лет этот показатель достиг максимальных значений.



Аналитики отмечают, что уже несколько лет администрации на предприятиях не увольняют пенсионеров. Эта инициатива идет снизу.



«Администрация предприятий не увольняет пенсионеров в 2021–2022 годах. Совсем. Предприятия держатся за старые советские кадры рабочих», - рассказал Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП.



Пенсия в России не обеспечивает граждан достойным уровнем жизни, поэтому, из-за нехватки денег, часть пожилых людей продолжает трудиться до тех пор, пока им позволяет здоровье. Однако, по версии экспертов, пенсионеры стали применять особые схемы для выживания.



Они увольняются с предприятия. Потом дожидаются, когда вся недоиндексация пенсий за годы работы будет компенсирована государством. Затем они снова трудоустраиваются, но, зачастую, уже в другой отрасли.



«Со стороны пенсионеров могут быть причины, побуждающие уволиться. Во-первых, у кого-то ухудшилось здоровье после пандемии и уже нет сил работать, особенно сейчас, когда в свете частичной мобилизации нагрузка на оставшихся работников может возрасти. Во-вторых, вполне вероятно, что из-за инфляции получаемая зарплата стала менее привлекательной, как и пенсия работающего пенсионера, которая не индексируется с 2016 года», – отметила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.



По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2022 года средний размер пенсии по старости у работающих пенсионеров составлял почти 15,3 тыс. руб., а у неработающих – 20,9 тыс. руб.



У Минфина выработалось собственное представление о социальной справедливости. Еще в 2020 году министр финансов Антон Силуанов разъяснял, что «пенсия – это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен».



«Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите – давайте еще и индексировать пенсию», – рассуждал министр. И он тогда добавил: «Наверное, это не совсем справедливо».



Тем временем по данным депутата Госдумы РФ Оксаны Дмитриевой, за период с 2016 года до начала 2022-го количество работающих пенсионеров в России уменьшилось практически в два раза – с 14,2 млн до 7,3 млн человек.







