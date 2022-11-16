Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал три версии падения ракеты в Польше

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16 ноября 2022, 12:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Свое мнение о ситуации с падением ракет в Польше высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс – у него есть три версии.



Прежде всего, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что латвийцы могут чувствовать себя в полной безопасности.



По словам министра обороны Латвии, необходимо провести тщательное расследование. Чтобы «действительно подтвердить, что это за ракеты, откуда они прилетели»:



«Первая реакция была. Что это российские ракеты. Но это может быть ракета, выпущенная из Белоруссии. Это может быть ракета украинской ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету. Мы все должны понимать, что если бы не события 24 февраля, то мы бы не говорили об этих ракетах… Для того чтобы правильно отреагировать на это событие, необходимо дождаться подтверждений, и если они появятся, то, вероятно, будет задействована 4-я статья договора с НАТО, что означает консультации о ситуации с безопасностью в Польше», - заявил министр обороны Латвии.