Латвийский композитор Раймонд Паулс о патриотизме: Меньше говори, а больше делай

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16 ноября 2022, 12:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Маэстро Раймонд Паулс – человек немногословный, но если о чем-то говорит, то в точку!

18 ноября Латвия отмечает День независимости и Маэстро решил высказать свою точку зрения насчет патриотизма:

«В советское время я проходил военную подготовку в музыкальной школе. Я считаю, что школы должны вернуть это и сейчас. Именно школы, потому там этим еще можно управлять. С остальными будет сложнее, потому что большая часть уже отказывается идти служить… побегут искать справку от врача. Я помню те времена, когда Латвия получила независимость… Люди с пылающим патриотизмом в сердце говорили: «Хоть с босыми ногами, но свободные!» Теперь все это прошло… Нет этого… Сегодня часть населения думает, что военные действия – ничего особенного… Я оглядываюсь на свое военное детство… трагедия… Это не может продолжаться долго, и я надеюсь, что люди одумаются и попытаются решить это… Но это могут сделать только те, у кого есть сила, армия войны… Для меня мой патриотизм заключается в творчестве… Лучше меньше говорить, а больше делать».