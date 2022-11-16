Выбираем скромные форматы: главы регионов отказываются от новогодних салютов и закупки новых елочных украшений

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16 ноября 2022, 11:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

В России обсуждают отмену трат на новогодние мероприятия. Ещё в октябре губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко порекомендовал перераспределить освободившиеся средства в поддержку граждан, участвующих в СВО. Муниципалитетам также поручали минимизировать затраты на новогодние украшения. Потом с такой же инициативой выступили власти Санкт-Петербурга. Было решено не проводить концерты на Невском проспекте и Дворцовой площади, отменить традиционный фейерверк, фестиваль огня и благотворительный приём в Таврическом дворце.

Предложения об отмене трат звучат и в других регионах, например на Урале и в Сибири. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал муниципальных глав оптимизировать расходы и выбрать более скромные форматы для празднования Нового года. Руководство Алтая просит глав районов обойтись без крупных затрат. Об этой теме говорят и на Дальнем Востоке. Там намерены сократить программу празднований и отказаться от дорогих концертов. Детские же мероприятия не имеет смысла отменять. Между тем, жители Чукотки поддерживают полный отказ от новогодних мероприятий и их значительное сокращение.

В Южных регионах тоже принимаются соответствующие решения. В Крыму не будут тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних программ. При этом, там не планируется останавливать подготовку мероприятий в отелях. Также не будут вводиться ограничения на работу деятелей эстрады, которые желают выступить на полуострове. В Астраханской области сообщили, что пересмотрят формат и количество новогодних гуляний. А в Ростовской области в Новый год пройдут локальные праздничные мероприятия. От детских мероприятий не станет отказываться ни один южный регион.

Пересматривать праздничную программу планируют и в Поволжье. Мэр Нижнего Новгорода уже отменил в городе салюты и новогодние гулянья. Средства, заложенные на празднества, отправят на нужды мобилизованных. В Марий Эл тоже планируют отказаться от закупки новых украшений и проведения масштабных гуляний. В Удмуртии же поступили более радикально. В госсовете региона отметили, что на проведение новогодних праздников нет целевого бюджетного финансирования.