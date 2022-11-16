СК России расследует снос памятника «Алеша» в Резекне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям начать проверку после сноса памятника советским воинам-освободителям.
Хочу напомнить, что в Международный день борьбы с фашизмом 9 ноября, в латвийском городе Резекне снесли памятник советскому солдату, которого жители города и всей Латвии называли «Алеша». Монумент был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, которые освобождали Резекне от немецко-фашистских захватчиков.
Вот такой «подарок» преподнесли националисты Латвии в честь Международного дня борьбы с фашизмом. Символично, не так ли? Позиция правительства Латвии четко ясна!
А сегодня уже СК России заинтересовался демонтажом советских памятников – начата проверка!
СК России отметил, что несмотря на обещания властей Латвии не посягать на воинские захоронения, в одном из поселков Краславского района (Латгалия) националы сравняли с землей братское воинское захоронение.
Русскоязычные Латвии и люди доброй воли РФ надеются, что СК РФ проверит все указанные факты и даст оценку подобным действиям.
Спасибо СК России.
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