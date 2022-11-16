Националисты Латвии не смогли сдвинуть с места памятный камень солдату-сибиряку ВОВ

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16 ноября 2022, 11:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии националисты продолжают демонтаж советских памятников, мемориалов героям ВОВ – тем, кто освобождал Латвию от немецко-фашистских захватчиков.



У националов Латвии был план – до 15 ноября демонтировать 69 советских памятников… План «перевыполнили» - снесли 120…



Есть небольшой поселковый городок в Латгалии – Карсава… Сегодня мало кто помнит, что в этом месте шли ожесточенные бои солдат 22-й и 65-й гвардейских сибирский дивизий Десятой армии против солдат вермахта. Сибиряки очистили поселок Карсаву (Латгалия) от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году!





В городке Карсава был поставлен камень-памятник сибирякам ВОВ – «Помним подвиг 22-й и 65-й гвардейских сибирских дивизий, освободивший наш город от немецко-фашистских захватчиков». Просто написано, но от всего сердца…



На днях, националы Латвии решили демонтировать камень-памятник в Карсаве – им удалось снять только памятную доску, а вот даже сдвинуть камень они не смогли!



Я – дочь фронтовика-сибиряка и для меня это хороший знак – не победить вам последователи латышских легионеров СС русского сибиряка, потому как крепки корни этого немногословного, но очень сильного народа! Не победить! Попробовали?



Ни камень вам не сдвинуть, ни людскую память не убрать о тех, кто освобождал мир от нацистов!



Вот такая она Сибирь – сильная! И родная для меня, человека, который живет в Латвии, но всей своей душой там, в Красноярске!