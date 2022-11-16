Почему латвийская авиакомпания AirBaitic разбазаривает деньги на развлекательные шоу

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16 ноября 2022, 11:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Если простым латвийцам живется, увы, не сладко, то национальная авиакомпания AirBaltic жирует – спонсируют различные развлекательные шоу.

То, что у национальной авиакомпании AirBaltic нет самого дешевого инвестора – факт! То, что практически каждые шесть месяцев генеральный директор латвийской авиакомпании Мартин Гаусс ходит побираться в Сейм – факт! То, что глава авиакомпании врет открыто, что AirBaltic, конечно, «оживет», никто из латвийцев не верит! Даже не верят сами прикормленные латышские СМИ, которые начали возмущаться…

Националистическая газета Латвии «Неаткарига» прошлась по авиакомпании:

«Ситуация коренным образом изменилась с началом ковидных времен, позже на нее также существенно повлияла ситуация на Украине. За этот период убытки компании достигли значительных сумм — в 2020 году они составили 264,8 млн, в 2021 году — 135,7 млн, а за первые три месяца текущего года — 6,251 млн евро. Авиакомпания уволила большое количество сотрудников, радикально сократила количество рейсов, вновь закупленные новые самолеты сдали в аренду другим авиакомпаниям. Клиенты «airBaltic» были вынуждены мириться со значительно более низким качеством обслуживания.

В 2020 году государство инвестировало 250 миллионов евро в основной капитал «airBaltic», в 2021 году на те же цели было выделено 90 миллионов евро, но в течение этого года уставный капитал компании был увеличен еще на 33,4 миллиона евро, а на возмещение прямых убытков правительство выделило 11,6 млн.

Возвращаясь к уже упомянутому спонсорству шоу и программ (например, «Ничего личного»), не исключено, что «airBaltic» действовала незаконно. Разъяснение этой ситуации "Неаткарига" получила в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB). Вот его текст:

«Закон о предотвращении растрат средств и имущества публичного лица определяет требования, в т.ч. ограничения и процедуры, которым должны следовать компании государственного капитала при осуществлении пожертвований. Данным нормативным актом предусмотрено, что общества капитала могут делать пожертвования организациям..."

«Неаткарига» полагает, что наверняка возникнет формальная буря возражений, в рамках которой термины «пожертвование», «спонсорство», «реклама» будут трактоваться и переводиться по-разному, пытаясь доказать, что ничего противоправного не произошло. Как бы юристы не ломали копья, факт остается неоспоримым – «airBaltic» вложила, скорее всего, весьма значительные финансовые средства, чтобы позволить «вместе с ними» (такая формулировка используется в заявке шоу «Танцы со звездами») посмотреть это развлекательное мероприятие зачастую очень сомнительного качества.

Заявление о том, что авиакомпания таким образом рекламирует свой бизнес, не выдерживает никакой критики - в приложениях и рекламных роликах шоу нет ни слова о каком-либо конкретном предложении "airBaltic", ценах, скидках и ​​т.д.

Как же так? Прикормленное издание Латвии, конечно, Нацблоком, посмело открыть рот на авиакомпанию страны. Я так полагаю, что до агонии не так уж далеко AirBaltic.