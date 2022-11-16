Офицер ЛНР Марочко: войска Украины пытаются вести наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области

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16 ноября 2022, 10:01

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вести наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области. На это указал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко», — отмечается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Турции Реджеп Эрдоган проинформировал, что после возвращения с саммита G20 в Индонезии он собирается провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить продление сделки по вывозу зерна с украинской территории.