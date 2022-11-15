Дрессировщик Эдгар Запашный сообщил из больницы: «Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой»

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15 ноября 2022, 20:04 Источник: Эдгард Запашный

дрессировщик Эдгард Запашный, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Дрессировщик Эдгард Запашный угодил в больницу, после того, как на репетиции его поцарапал тигр.

Запашный решил сам рассказать об инциденте, подозревая, что журналисты все равно узнают, что он обратился за медицинской помощью и напишут в СМИ.

По признанию Эдгарда Запашного, на репетиции его зацепил за лицо молодой тигр Рой. "Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника", - пояснил дрессировщик из династии Запашных.

Эдгард Запашный признал свою ошибку: "Сам виноват". Дрессировщик опубликовал видео, судя по которому у него травмирована правая сторона лица. Глубокие царапины над и под правым глазом. "Не специально, случайно, так получилось", - рассказал Эдгард о замашке тигра.

Дрессировщик сообщил, что ему наложили 14 швов.