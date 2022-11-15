Проект «MRIYA»: как украинская киберполиция работает с социальными сетями

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15 ноября 2022, 19:30

Фото: vk.com

Сразу же после начала российской военной операции Департамент киберполиции Национальной полиции Украины анонсировал создание специального коммуникационного проекта «MRIYA», предназначенного, как декларировалось, для противодействия России с помощью вовлечения волонтеров и других «неравнодушных» граждан. Постепенно проект дополнялся новыми инициативами, которые составили условную часть т.н. ИТ армии Украины, работающей, как показала практика и как способ борьбы с Россией, так и как элемент внутреннего террора.

На сегодняшний день проект «MRIYA» состоит из нескольких составных частей. В Интернете был создан официальный сайт проекта «MRIYA», предназначенный для охвата широкой аудитории и презентации тематических направлений. Главной коммуникационной площадкой стал мессенджер «Telegram», где был создан основной канал «StopRussiaChannel». Модераторы канала ежедневно публикуют «задачи» для своих подписчиков.

В описании проекта указывается, что среди задач как простые, так и сложные цели, «касающиеся разных секторов экономик и жизнедеятельности общества – услуг, досуга, банковской системы России, и т.д». Каждое задание сопровождается инструкцией и ссылкой на нужный софт. Аудиторию кибервойск в социальных сетях привлекают тем, что для записи в их ряды «не обязательно быть суперпрограммистом …даже если у вас есть смартфон, вы можете помогать украинской армии».

Для анонимной коммуникации созданы специальные чат-боты и сервисы. Например, бот «Народный мститель» предназначен для передачи фотографий и сообщений о месте дислокации или передвижении российской военной техники, а также обнаруженных неразорвавшихся снарядов или выявленных случаев мародерства. Дополнительной опцией является передача информации о камерах внешнего наблюдения, расположенных там, где присутствуют российские силы.

Бот «StopRussia | MRIYA» принимает информацию об «антиукраинских ресурсах», которые проверяются модераторами и отправляются на блокировку. Участникам чата отправляются специальные инструкции с разными текстами жалоб для их последующего отправления администраторам информационных платформ.

Аналогичные задачи решает специальный автоматизированный сервис «MRIYA Automatic», разработанный украинский IT-стартапом Qlixer на основе своего платного продукта для автоматизации действий в популярных социальных сетях. Бонусом проекта «MRIYA» стала бесплатная игра «Котяцкий драйв», в которой игроки получили возможность оставлять донаты для нужд украинских военных.

Проект «MRIYA» сформирован по аналогии с действующим с 2021 года проектом украинской полиции «stopdrugs», который, в целом, имел благородную цель остановить распространение наркотиков. В рамках этого проекта в мессенджере «Telegram» был создан чат-бот «DrugHunters», куда можно было анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении наркотических веществ или «закладчиков». Предполагалось опция загрузки фото и видео материалов происшествия. Попутно можно было сообщить о телеграм-каналах, связанных с продажей и распространением наркотиков в сети Интернет.

Телеграм-канал «StopRussiaChannel» за все время своего существования набрал 260 тысяч подписчиков, что, с учетом обстоятельств, не позволяет назвать его популярным. Уже осенью 2022 года были зафиксированы скачки спада интереса и активности пользователей. Число подписчиков при этом также не говорит о количестве реальных пользователей чат-ботов этих сервисов. Снижение аудитории могло быть связано и с нежеланием выдавать использование сервисов на территории третьих государств. Например, в публичном пространстве фиксировались единичные случаи получения украинскими хакерами данных о российских военнослужащих с камер видеонаблюдения в Белоруссии.

Киберполиция Украины тесно сотрудничает со спецслужбами США и использует специальные программные решения, позволяющее на основе нейросетей проводить распознавание лиц. Одной из известных таких программ является продукт стартапа Clearview AI, услугами которого активно пользовались государственный учреждения и силовые ведомства США.

Известно и о тесном взаимодействии Киберполиции Украины с американскими правоохранительными органами в борьбе с украинской же киберпреступностью. Совместные оперативные мероприятия, как правило, реализовывались в отношении тех преступных группировок, которые были уличены в хакерских атаках и мошеннических действиях против западных финансовых учреждений или юридических лиц. В то же время, украинская киберпреступность на протяжении многих лет осуществила и продолжает осуществлять свою мошенническую деятельность в России (звонки от имени банков и т.п.). При этом неизвестно ни об одном случае задержания членов подобных групп на территории Украины.

В этой связи, не исключено, что задачи украинской Киберполиции в рамках проекта «MRIYA» исполняют не только т.н. «белые» хакеры, но и те преступные элементы, которые уже получили богатый опыт подрывной работы против российской инфраструктуры и физических лиц. Причем, вполне вероятно это происходит, как минимум, с молчаливого согласия США, а, как максимум, при их активном содействии.

Другая открывшаяся сторона работы этих сервисов – это то, что они стали инструментом борьбы с бизнес-конкурентами или использовались в бытовых гражданских конфликтах под предлогом выявления «коллаборантов», «наводчиков» и других «пророссийских элементов».

Были зафиксированы неоднократные инциденты, когда Киберполиция Украины (следователи, специализирующиеся на преступлениях в Сети) находила и арестовывала бизнесменов, работающих с якобы российскими представителями. Построены обвинения были, в частности, только на том, что предприниматель покупал сельскохозяйственную технику российского или белорусского производства, причем, сами товары приобретались не напрямую, а через европейские страны.

Таким образом, на имущество и на банковские счета любого подозреваемого в связах с Россией сразу же накладывался арест, прекращалась или приостанавливалась хозяйственная деятельность компании. О том, что подобного рода обвинение построено именно информации с сервисов проекта «MRIYA», заявляли сами Киберполицейские, хотя и без ссылки на источник получения информации.

Использовались сервисы и в «фильтрационных» мероприятиях. Причем, служащими украинской Киберполиции это не скрывалось и даже поддерживалось. При содействии Киберполиции, например, для жителей Сумщины был создан телеграм-канал и чат-бот, куда они могли передавать любую информацию о связях местных жителей с российскими силами или о любых инцидентах проявления пророссийских настроений. Аналогичные сервисы были созданы и в ряде других регионов, городах и населенных пунктах Украины. Однако не совсем ясно: являются они частью проекта «MRIYA» или же инициативой местных активистов.

Непременно важным направлением проекта «MRIYA», тем не менее, декларируется «информационная борьба» и «дезинформация». Это направление имеет особую значимость хотя бы потому, что украинские власти опустили тотальный информационный занавес для всего населения Украины.

Дело в том, что на протяжении военной операции наблюдались всплески интереса украинской аудитории к российским источникам информации – как государственным, так и альтернативным, в том числе к телеграм-каналам. Отсюда и характер большинства задач, которые ставят подписчикам администраторы канала «StopRussiaChannel».

Помимо технических заданий по блокировке российского контента и спикеров, высказывающих не украинскую точку зрения, внимание уделяется специфическому наполнению различных дискуссионных площадок (в комментариях). Сценарии такой работы достаточно просты и несильно отличаются от банального интернет-троллинга или интернет-буллинга. Тем не менее, чрезмерно агрессивный характер последователей «StopRussiaChannel» по большей части вызывает совершенно иную реакцию даже у проукраинской части аудитории.

Вполне очевидно, проект «MRIYA» будет иметь свои негативные последствия для системы отношений в глобальном информационном и коммуникационном пространстве. В том числе благодаря этому проекту фактически были разрушены многие правила цивилизованного сетевого общения, а также права на свободу выражения мнений и защиту своих позиций. Все это не мешает ведущим западным странам, в первую очередь, США — продолжать политику двойных стандартов, с одной стороны выступать за всеобщую свободу слова, а с другой — отказывать в этом праве другим участникам международных отношений.