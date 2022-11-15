Новый законопроект: стриминговые сервисы должны будут исключить из своего репертуара сериалы и фильмы, где показаны однополые пары

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15 ноября 2022, 17:46 Источник: Царьград

Фото: unsplash.com

В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Для многих россиян это долгожданное решение. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, в чем заключаются детали.

Петр Толстой отметил, что депутаты регулярно получают множество писем с возмущениями граждан – пора принимать меры. «Потому хотелось подойти к этой проблеме один раз. Так, чтобы её, наконец, решить. Чтобы это был не какой-то половинчатый закон, не половинчатые меры», – сказал он.

Петр Толстой напомнил, что сегодня в американских фильмах существует квота: не менее 30 процентов персонажей должны быть представителями нацменьшинств и сексуальных меньшинств. Это обязательный элемент. «В принципе, человек свободен в своём выборе и может жить так, как ему нравится, но навязывать подобные вещи мы считаем неправильным. Это противоречит нашим основным ценностям и Конституции, где чётко сказано, что брак – это союз мужчины и женщины», - подчеркнул он.

Петр Толстой. Фото: GlobalLook

Подрастающее поколение детей России хотелось бы от этого оградить. Поэтому грядут серьезные изменения. «Если коротко, суть в том, что мы запрещаем и пропаганду ЛГБТ, и демонстрацию. Этого раньше не было в законодательстве. То есть демонстрация приравнивается к пропаганде, и поправками в Административный кодекс разрабатываются санкции к тем, кто этот запрет нарушает», - пояснил Толстой.

Он добавил, что те, кто распространяет соответствующий контент, тоже будут нести наказания. В том числе речь идет о стриминговых сервисах. Им придется исключиться из своего репертуара кино и сериалы, где демонстрируются извращения, либо понести ответственность и заплатить приличный штраф.