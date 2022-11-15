Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Стоимость разовой поездки по «Тройке» вырастет до 50 рублей в начале января 2023 года

, 18:21 Источник: РИА Новости

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка», а также по билету «Единый» увеличится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.

Теперь цена разовой поездки по карте «Тройка» составит 50 вместе прежних 46. 

«Единый» теперь обойдётся в 62 рубля, подорожав на 1 рубль. 

Прежняя стоимость останется только у билета, предназначенного для наземного транспорта — год пользования обойдётся пассажирам в 14 тыс. рублей. 

Изменения вступят в силу в начале января 2023 года.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество