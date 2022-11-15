Стоимость разовой поездки по «Тройке» вырастет до 50 рублей в начале января 2023 года

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка», а также по билету «Единый» увеличится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.
Теперь цена разовой поездки по карте «Тройка» составит 50 вместе прежних 46.
«Единый» теперь обойдётся в 62 рубля, подорожав на 1 рубль.
Прежняя стоимость останется только у билета, предназначенного для наземного транспорта — год пользования обойдётся пассажирам в 14 тыс. рублей.
Изменения вступят в силу в начале января 2023 года.