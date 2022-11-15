Почему в Латвии инвалиды не могут получить свои законные деньги

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15 ноября 2022, 17:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвийской Государственной комиссии врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности катастрофически задерживается рассмотрение заявлений, а когда «претендент» на инвалидность или ее продление пытается выяснить что-нибудь, то ему или врут, или просто прекращают разговор.

Ситуация с выплатами пенсий по инвалидности, увы, катастрофическая – врачебная комиссия задерживает рассмотрение заявлений, и люди не могут получить свои законные деньги. А в чем же причина?

Рассмотрим конкретные примеры.

В октябре некий гражданин Латвии Андрис Фрейбергс вместо положенных 325 евро получил всего 40 евро. Он подал справку в Государственную комиссию врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности вовремя – законом установлено, что комиссия должна принять решение в течение месяца. У данного господина срок установления инвалидности был 6 октября…

«Я инвалид с детства, так как у меня был полиомиелит. Все время у меня была третья группа. И два года назад мне дали вторую на два года. Во время пандемии инвалидность автоматически продлили, но вот подошел срок нового продления и ничего… Я стал звонить во все учреждения, и мне сказали, что заключение комиссии будет в лучшем случае в конце октября или когда-нибудь в ноябре», - объясняет свое положение г-н Фрейбергс.

И это не единичный случай. Как выяснили латвийские СМИ, что срок не удалось рассмотреть более 2000 заявлений.

Балтийское бюро «АН» решило разобраться в данной ситуации – вот, что получилось…

Прежде всего, мы бросили клич в социальные сети – кто не может продлить инвалидность в срок? Отозвалось приблизительно 1200 человек… Более того, выяснилось, что людям просто врут операторы из врачебной комиссии – поговорить можно исключительно по телефону.

Рассмотрим пример. Некий гражданин Латвии В.Т. отработал 35 лет в зоне риска – есть такие профессии в Латвии, например, сотрудники правоохранительных органов, пилоты, работники на вредных или химических предприятиях и т.д. Итак, гражданин Латвии В.Т. получил заключение аж от двух комиссий – не имеет возможность далее продолжать свою «рискованную» работу. Впрочем, не будем скрывать – данный господин всю жизнь проработал пилотом гражданской авиации – врачебная авиационная комиссия «списала» его по состоянию здоровья, а врачи из государственной инспекции подтвердили неврологический диагноз своих коллег, разумеется, после тщательного обследования. И г-н пилот получил свою вторую группу инвалидности! Годы лечения, обследований и т.д. Но никто не молодеет, и г-н пилот к своим 62 годам приобрел дополнительные заболевания, а также подошло время для продления инвалидности… Вот тут начинается самое интересное – пройдя кучу обследований он заранее собрал документы (не в первый раз) и отправил заказным письмом в Латвийскую государственную комиссию по экспертизе здоровья (в Латвии такой порядок подачи документов)… Каково же было его удивление, когда он получил из комиссии письмо, что должен заполнить «один бланк» … В этом есть неясность – он уже заполнил соответствующий бланк, но его попросили повторно заполнить тот же самый бланк! Как так? Документы у г-на пилота все скопированы и посмотреть не составит труда – посмотрел… Тот же самый бланк! Позвонил в государственную комиссию, чтобы узнать – зачем еще раз дублировать, но никакого четкого ответа не получил! Но заполнил. А дальше понеслось… Срок инвалидности закончился, а комиссия все рассматривает… Куча звонков, выяснений… Балтийское бюро «АН» стало свидетелем нескольких звонков… Операторы из врачебной комиссии посоветовали ему написать заявление, чтобы раньше был рассмотрен вопрос о продлении – написал, отправил заказным письмом и молчание… Позвонил через неделю, а дама-оператор просто ему заявила, что заявление она не нашла! А его остальные документы зафиксированы гораздо позже, чем он отправил их… Получается, что заказные письма по Латвии идут неделями? Как такое может быть?

Как оказалось, все эти «игрища» с заявлениями – просто фикция или афера! Зачем людей просят писать заявления, чтобы быстрее рассмотрели, если они их, видимо, выкидывают в помойку? Именно, на это и жалуются инвалиды!

Что же получается – Закон о рассмотрении в один месяц никто не соблюдает! Официально не было информации о том, что теперь рассматривают заявления два-три месяца, а инвалиды при этом сидят месяцами без денег!

Как объяснила госсекретарь Минблага Элина Целминя, такая «ситуация возникла из-за того, что сейчас заявления о продлении статуса инвалида подают те, кто получал автоматическое продление в период коронавируса».

Интересно! А, что делать тем, у кого срок продления инвалидности «не попал» на пандемию? Сидеть без денег, без льгот для инвалидов, без лекарств?

Чем заканчиваются такие «игрища» - понятно и летально!

Латвия тратит огромные деньги на оборону, иные «нужды» - возможно, это важно для государства, но есть же живые люди и граждане этой страны!

Кстати, никогда такого не было, чтобы вот так «кидали» людей с инвалидностью, как в этом году, без объяснений и хамством! Видимо, у Латвии совсем нет денег, чтобы вовремя выплатить их тем, кто работал на эту страну … в зоне риска…

Удивляет и другое – правительству Латвии нет дела до инвалидов – они молчат… Единственный депутат Сейма, которая подняла эту тему и пытается помочь людям – Рамона Петравича! Только один депутат Сейма, а их в правительстве – 100!

«Так не должно происходить. В чем виноваты инвалиды? Они должны получить свои законные деньги! Я просила министерство благосостояния объяснить мне причины задержки, поднимала этот вопрос на ТВ… Более того, угнетает то, что пока правящая коалиция «распределит» места в правительстве, то ситуация с инвалидами может ухудшиться – нет даже комиссии сейчас в Сейме, которая занимается социальными вопросами. Пока не сформировано правительство, то нет и комиссии. Но меня это не останавливает – я знаю, что происходит с пенсиями, инвалидностями, и поднимаю эти вопросы, решаю их», - вот так прокомментировала ситуацию депутат Сейма Рамона Петравича.

Я понимаю так, что вновь все реальные проблемы легли на женские плечи!

Так, когда же решится вопрос с инвалидами по Закону – рассмотрение заявлений за один месяц?

Министерство благосостояния обещает, что скоро, а врачебная комиссия считает иначе – два-три месяца…

И Закон тут роли не играет!