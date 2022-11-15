Свыше 45 тысяч работ поступило на детскую премию Росприроднадзора

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15 ноября 2022, 15:19 Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Дети из России и еще 33 стран ближнего и дальнего зарубежья представили в этом году свыше 45 тысяч работ на Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», тогда как в первый год проекта поступило 9 тысяч заявок. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, Краснодарский край второй год подряд удерживает за собой пальму первенства по числу поступивших работ, и если в первом сезоне поступило 520 заявок, то в этом году их число выросло более чем в четыре раза и достигло 2293. Ребята из Ростовской области прислали 2241 работу, из Челябинской – 2172, Новосибирской – 2168, а из Москвы – 2137. Также в первую десятку вошли Татарстан (1852 заявки), Подмосковье (1569), Нижегородская (1351), Ленинградская (1322) и Волгоградская (1239) области. Новыми регионами в топ-10 по числу заявок в этом году стали Челябинская, Нижегородская, Ленинградская и Волгоградская области.

Каждая работа является уникальной как по формату, так и по содержанию. Например, Полина Павлова (15 лет) из Приморского края рассказала о проекте по очистке сточных вод с помощью электрохимических методов. Вместе со своей командой Electrochem Полина в будущем хочет сделать мобильную установку, чтобы её можно было применить на полигонах. Одиннадцатилетняя София Черкаева из Брянска подняла проблему исчезновения колхидского самшита и мечтает вернуть самшитовую рощу к жизни. Мария Орлова (14 лет) из Свердловской области прислала мультфильм «Посмотри в глаза своей шубе». Название говорит само за себя. В двадцатисекундном ролике автор показывает выбор, который стоит перед человеком.

«В этом году мы получили работы из 11 новых стран – Венесуэлы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии, Ливана, Монголии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии. Дети из африканского континента в этом году принимают участие в нашей премии впервые. К примеру, 16-летняя Кенгмо Ериде из города Дуала прислала видео, где рассказала, что в ее городе во дворах каждые полчаса собирается много песка, поэтому она регулярно проводит уборку, чтобы ее двор всегда был в чистоте и дышать было легко», – сказала Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что всего на премию поступило более тысячи работ из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющих четыре континента, в том числе из таких стран, как Великобритания, США, Эстония, Перу, Эквадор, Китай, ОАЭ и другие.

«Много работ пришло из китайского города Гуанчжоу, дети, наставником которых является Тан Чжихуа, подготовили более 300 рисунков. Активно участвуют в проекте ребята из стран Латинской Америки, к примеру, только из Венесуэлы пришло более 70 работ, участник из Боливии в своем видеоролике рассказал об уникальном озере Титикака, а участники из Панамы обратили внимание на проблему углеродного следа в животноводстве, семья из Перу сделала материал о жизни племени индейцев Янеша, известного тем, что издавна оберегает первозданную природу», – сказала глава Росприроднадзора.

Светлана Радионова добавила, что впервые дети из других стран активно участвовали в таких номинациях, как «Экосемья», «ESG-поколение», «Экопроект», «Экомультфильм».

Также она отметила, что высокий рост – в 14 раз – произошёл в номинации «Экошкола», и это особенно ценно. По словам Светланы Радионовой, в премии «Экология – дело каждого» активно участвуют воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида, и все они идут на равных. В этом году ребята из этих учреждений прислали более 2,2 тысячи работ, что в 12 раз больше прошлогоднего показателя, а число вовлеченных таких учреждений возросло шестикратно и превысило 350. Так, руководитель волонтерской группы «Веселые сибирятки» из Новосибирска, волонтер года-2021 Наталия Стемковская провела акцию «Добрый цветок», где взрослые помогли детям с ДЦП посадить цветы, и в трогательном видеоролике дети обращаются к людям с просьбой беречь природу.

Глава Росприроднадзора отметила, что в этом году в премии была очень высокая конкуренция из-за высокого качества работ участников.

«Особенно это было видно в номинации «Экопроект». Дети и подростки присылали очень серьёзные научные работы или готовые проекты с просчитанной сметой. Команда из Саратова разработала документацию на присвоение горе Лысая статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Юноша из Санкт-Петербурга прислал сразу три работы – экобот, который делает мониторинг водных ресурсов, разработку по очистке озера Байкала и прибор «Каскад-1», позволяющий снижать углеродный след. Мальчик из Подмосковья придумал проект по обучению ворон разделять отходы. И список очень большой. Жюри будет нелегко», – сказала Светлана Радионова.

Жюри этого и прошлого годов возглавила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Также в состав судейской коллегии вошли: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, российский учёный, телеведущий Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, председатель совета директоров газеты «Ведомости» Иван Еремин, легендарный российский футболист Алексей Смертин.

Заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков отметил, что увеличение числа участников премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» во втором сезоне и расширение их географии показывает, насколько тема защиты окружающей среды актуальна и важна для подрастающего поколения.

«Благодаря премии «Экология – дело каждого» мы увидели новое поколение, которое не готово стоять в стороне и быть наблюдателями. Это активные, думающие дети, которые готовы предлагать идеи и прорабатывать их, чтобы решить конкретные экологические проблемы. Каждый из участников премии показывает, что ему не все равно и что он действительно хочет изменить мир к лучшему», – сказал Рустам Романенков.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети от 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Итоги II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» будут объявлены 24 ноября.