В России цены на съёмное жильё снизились на 18%

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2022, 14:51 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

Цены на съёмное жильё в больших городах России снизились на 18%. Более того, к концу года стоимость арендованных квартир может упасть ещё на 5-7%, передают «Известия».

По словам экспертов, такая тенденция связана с низким спросом и возросшим ростом предложений на рынке. Так продолжится до конца 2022-го. Цены на жильё упали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах-миллионниках.

Сейчас квартиры сдают не только покинувшие страну граждане, но и те, кто передумал продавать апартаменты во время кризиса, сообщают специалисты.