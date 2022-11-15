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В России цены на съёмное жильё снизились на 18%

, 14:51

В России цены на съёмное жильё снизились на 18%
Фото: pixabay.com

Цены на съёмное жильё в больших городах России снизились на 18%. Более того, к концу года стоимость арендованных квартир может упасть ещё на 5-7%, передают «Известия».

По словам экспертов, такая тенденция связана с низким спросом и возросшим ростом предложений на рынке. Так продолжится до конца 2022-го. Цены на жильё упали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах-миллионниках.

Сейчас квартиры сдают не только покинувшие страну граждане, но и те, кто передумал продавать апартаменты во время кризиса, сообщают специалисты.

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