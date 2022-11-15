«Принять ванну и умереть»: как живёт ветеран труда в многоквартирном доме без туалета

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2022, 14:36 Ксения Калуга Источник: Газета Кыым

Фото: 2ГИС

82-летняя Лидия Лыткина – дитя войны и ветеран труда – живёт в центре Якутска в старом деревянном доме. Окна забиты досками, туалет на улице, ремонта нет, а на фасаде белыми буквами вывешена фраза «Слава России!» Помещение в таком состоянии уже много лет.

Об истории Лидии написали в местной газете «Кыым». Как выяснилось, Лыткина и её дом – практически ровесники. Женщина родилась в 1940-м году, а дом построили в 1941-м. Лидия Игнатьевна переехала в квартиру с мужем в 1977 году, когда помещение было ещё в хорошем состоянии. Однако сейчас достойными условиями здание похвастаться не может.

Более того, как рассказывала Лыткина, пьяницы часто приходят, чтобы справить нужду, а дебоширы разбивают окна. Плюс ко всему весной помещение топят талые воды. Многие местные жители думают, что дом заброшен, но на самом деле жильцы есть в каждой квартире.

Фото: газета Кыым



В таких условиях жить невозможно. Сама Лидия Игнатьевна призналась, что мечтает о собственном жилье, где она может спокойно принять тёплую ванну и покинуть мир.

После того, как история Лыткиной попала в СМИ, прокуратура региона начала проверку.