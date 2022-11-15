В каске и специальных ботинках домой едет собака Сарделя, на фронте помогавшая доставать людей из-под завалов и обезвреживать мины

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15 ноября 2022, 12:29 Источник: Комсомольская правда

Фото из личного архива хозяина Сардели Дмитрия Фролова.

Лабрадор по кличке Сарделя возвращается домой из зоны проведения спецоперации. Там собака специального назначения провела 17 дней. Помогала находить и вытаскивать людей из-под завалов, а также обезвреживать мины.

Сардельке 6 лет. Живет она в Крыму. Хозяин Дмитрий Флоров успел обучить свою четвероногую любимицу очень многому. «Она у меня подготовленная и специально обученная, можно сказать с боевым опытом», - рассказал Дмитрий. Когда ему позвонили и сказали, что нуждаются именно в такой породе, хозяин собаки, конечно, сначала очень переживал, но потом решил, что раз надо – значит надо.

Для сборов лабрадора нужно было закупить несколько комбинезонов, еду, каску и специальную обувь. Собирались даже приобрести бронежилет, но потом стало известно, что Сарделя уже едет домой. Жива и невредима. В начале ноября было принято решение о выводе войск из Херсона, и оставаться на территории города стало небезопасно. «Наша любимица приедет на отдых домой, - говорит Дмитрий Фролов, – а потом снова отправится выполнять свои задачи». Расслабляться нельзя, поэтому дома Сарделя продолжит тренироваться.

Сам хозяин собаки тоже заслуживает низкого поклона. В своем приюте он абсолютно бесплатно принимает на передержку животных, которых ему приносят мобилизованные бойцы.