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14 ноября 2022, 22:17 Источник: Общественная служба новостей

Украинские военные / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / http://globallookpress.com

Привязавшим к столбам жителей Херсона бойцам Вооруженных сил Украины нужно ответить их «уничтожением». Об этом корреспонденту Общественной службы новостей заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Согласно его словам, посетивший Херсон украинский президент Владимир Зеленский «прекрасно знает, что там происходят казни». Он добавил, что нужно отвечать «уничтожением» террористам, которые совершают преступления, связанные с казнями мирных жителей и массовыми убийствами.

Как отметил Кабанов, ВСУ своими действиями провоцируют Россию, но «наказание должно быть адекватным», потому что российская сторона не может отвечать такими же нечеловеческими методами.