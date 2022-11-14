Полковник в отставке Кнутов заявил, что к концу ноября российские войска могут занять большую часть Артемовска

Аргументы Недели → Общество 13+

14 ноября 2022, 19:44 Источник: Радио 1

Военный / news.ru via globallookpress.com / http://globallookpress.com

К концу ноября военные Российской Федерации могут занять большую часть Артемовска. Об этом во время беседы с «Радио 1» заявил директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его словам, после взятия трех населенных пунктов в районе города, Артемовск находится практически в окружении.

Кнутов отметил, что главной стратегической задачей российских войск на данный момент является разрушение энергоструктуры Украины, которая снабжает воинские части, в том числе те, в которых проходит обучение украинских вооруженных сил.

Полковник выразил мнение, что при выведении из строя 70% трансформаторных подстанций Киев «окажется в XIX веке». Согласно же словам украинского лидера Зеленского, из строя уже выведено 40%.