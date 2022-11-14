Записки русской латвийки: что значит дезинформация по-латышски

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

14 ноября 2022, 19:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Увы, не получается писать о согласии и благоденствии в Латвии – нет повода! А есть ненависть, «тихие делишки» и накопившееся раздражение, которое готово уже взорваться. Я хочу поговорить с вами, уважаемые читатели, о дезинформации по-латвийски – что это значит тут, в Латвии.

Менталитет латышей, как принято считать, спокойные люди, даже невозмутимые, тактичные, не любят делиться своими проблемами, любезны… Это внешняя сторона! Но, в душе бурлят иные чувства – если вам улыбаются, то это не означает, что вам рады… И сегодня многие в этом убеждаются…

Есть и еще одна черта у латышей – они не любят никакой огласки! Никакой! Желают, чтобы мир считал их благопристойными, демократичными и уважающих свободу слова! Об этом постоянно упоминают латышские СМИ, вещают с трибуны парламента политики! А, если ими созданный светлый образ Латвии, увы, начинает темнеть, то в этом, конечно, виноваты несогласные… А, кто «есть несогласные»? Конечно же, не титульные, а просто русскоязычные Латвии.

Намедни, я натолкнулась на анализ телепрограмм одной латвийской передачи – довольно прогнозируемо, но интересно…

Обсуждался вопрос, на какую «платформу» ушли зрители русскоязычных каналов Латвии, потому как «нехорошее русское ТВ» правительство страны велело закрыть! Оказалось, что достаточно «платформ», где можно почерпнуть информацию не только с точки зрения латышских журналистов…

Понятно, что это осуждалось латышской программой, а также «вырисовывался анализ» - «создается впечатление, что все эти люди против Латвии и стран Балтии, они показывают друг другу одни и те же фото, видео с кадрами демонтажа памятников в латвийских городах, цитируют «неправильных» политиков Латвии о том, что Крым – Россия, а разрушение памятников – преступление, и РФ их в этом поддерживает, а это есть дезинформация».

Позвольте, а в чем тут дезинформация? И дело ли в ней?

Я думаю, что дело в правде! Ее никак не хотят видеть националисты, но понимают, что мировое сообщество может серьезно обратить внимание на то, что происходит в Латвии, и вот тогда «прилетит» неприятность…

Давайте разберемся, что значит дезинформация по-латышски, и чего так опасаются националистически настроенные правители Латвии?

Далеко ходить не буду – информация двух дней!

Власти Краславского края (Латгалия) сровняли с землей братское воинское захоронение в поселке Шкяуне, раскурочив бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты. В земле под ними покоятся останки героев Второй мировой войны. На братском кладбище были увековечены имена 19 партизан, похоронены 30 советских воинов. Иными словами, прах мертвых сравняли с землей!

Есть этому доказательства? Есть! Фото, видео! Комментарии Посольства России в Латвии:

«Современные латвийские националисты мстят героям-красноармейцам, отдавшим свои жизни за мирное будущее следующих поколений.

После поступления информации о сносе местными властями мемориального комплекса в пос. Шкяуне Краславского края оперативно выехали на местность. Сотрудники Посольства России произвели фото и видеофиксацию, отметив факт полного уничтожения не только ансамбля каменных фигур советских воинов, но и всего братского кладбища как такового. На месте захоронения были варварским образом ликвидированы памятные плиты с именами и званиями красноармейцев. Вся территория самым кощунственным образом перепахана тяжелой строительной техникой. Не осталось даже знака или какого-либо упоминания о братской воинской могиле. На фотографиях и видео отчетливо видны кресты и надгробия гражданских захоронений на этом кладбище, которые все же уцелели после недавней вакханалии.

Сотрудникам Посольства удалось пообщаться с местными жителями: они возмущены варварскими действиями властей и опасаются, что в стране начнет возрождаться нацизм.

Сложно сказать, близки ли общехристианские ценности инициаторам, не смутившимся потревожить вечный покой павших, однако точно можно сказать, что воплощение этого плана никогда не найдет поддержку среди потомков погибших героев.

Призываем соотечественников и латвийских граждан незамедлительно обращаться в Посольство России (e-mail: rusembas@mid.ru, тел.: +371 67332151) в случае выявления фактов уничтожения других советских воинских захоронений на территории Латвии».

Есть и комментарии представителя Русского Союза Латвии Андрея Пагорса, который написал заявление в полицию о возбуждении уголовного процесса по статье 228 Уголовного закона Латвии:

«Что это, если не вандализм и надругательство над могилами на государственном уровне?! В законе о демонтаже памятников прямо указано, что демонтажу не подлежат памятники на братских захоронениях, сами правящие политики обещали не посягать на места погребения и воинские захоронения. Сегодня мы побывали на этом братском захоронении. После сноса памятников и памятных плит, 49 бойцов так и остались в земле, их останки не были эксгумированы и перезахоронены с подобающей честью».

Кстати, это не первый случай в Латвии – практически в тоже время, но в другом районе – Тукумс, был снесен памятник советским войнам, где тоже обнаружили захоронение красноармейцев… По словам властей Тукумса, они «не знали», что там прах людей… Но почему-то быстренько нашли документы, которые подтверждают поименно тех, кто покоится на этой земле… Да, прах красноармейцев в Тукумсе перезахоронили, но у меня лично осадок остался… Более того, перезахоронение произошло на кладбище, которое уже давно покинуто всеми… Предали «забвению»…

Есть доказательства этому факту? Конечно! Фото, видео, публичная информация в СМИ.

Какая тут дезинформация? Понятно, что о подобном позорном факте власти Латвии не хотят говорить и предавать огласке! Вот и обвиняют «нехороших русских» в том, что они обсуждают эту тему! По мнению националистов, «хорошие русские» должны молчать или говорить, что «все правильно – сносите памятники, тревожьте прах людей!»

Как же задели националистов Латвии выступления двух мэров – Андрея Элксниньша (Даугавпилс) и Александра Барташевича (Резекне).

Мэр Даугавпилса высказал свое мнение и заявил, что «Крым – территория России», а мэр Резекне выступил с речью, где назвал «снос памятника советскому солдату – вандализмом».

Я никак не могу взять в толк – почему об этом говорить нельзя? Почему в демократической стране, как себя позиционирует Латвия, невозможно озвучить точку зрения, которая отличается от мнения правящих националов?

Это по мнению правительства страны, есть дезинформация! И зачем о ней говорить?

А, что – молчать надо?

В современном обществе происходит обыкновенный вандализм и следует об этом молчать? Ногами попинают прах мертвых и нужно молчать? Открыто говорят с трибуны парламента, что те, кто воевал на стороне Красной Армии – «военные преступники» - и молчать?

Давно не секрет, что для многих националов-латышей победа Русского Солдата в ВОВ – «есть горе», но так скажите об этом открыто! Открыто! Публично! Нет, не могут, потому как Европа не погладит по голове за это – лучше тихонько и из-за угла, а потом назвать все это дезинформацией…

Продолжение следует…