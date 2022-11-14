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Аргументы Недели Общество 13+

В Иркутской области школьник лишился пальца

, 18:38

В Иркутской области школьник лишился пальца

В одной из школ села Новожилкино Усольского района ученик получил травму. В итоге подростку ампутировали палец на левой руке.

При этом, как сообщает официальный сайт СК РФ, юноша подвергается агрессивному отношению со стороны одноклассников. Сейчас следствие проводит разбирательство.

«Председателем Следственного комитета дано поручение руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Ситникову А.В. доложить о ходе и промежуточных результатах проверки», – сообщает ведомство.

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