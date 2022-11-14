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Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве на 1 млн рублей

, 18:35

В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве на 1 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Солнечногорске полиция задержала подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники похитили у 49-летнего местного жителя 1 млн 200 тысяч рублей. Фигурантами оказались мужчины в возрасте 50 и 35 лет.

Мошенники под предлогом оказания юридических услуг получили от мужчины деньги. Потом выяснилось, что на самом деле никакой помощи они оказывать не собирались. В итоге против злоумышленников возбудили уголовное дело. На данный момент мошенники заключены под стражу, сообщает официальный сайт МВД России.

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