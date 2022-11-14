В Солнечногорске полиция задержала подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники похитили у 49-летнего местного жителя 1 млн 200 тысяч рублей. Фигурантами оказались мужчины в возрасте 50 и 35 лет.
Мошенники под предлогом оказания юридических услуг получили от мужчины деньги. Потом выяснилось, что на самом деле никакой помощи они оказывать не собирались. В итоге против злоумышленников возбудили уголовное дело. На данный момент мошенники заключены под стражу, сообщает официальный сайт МВД России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Daily Mail: в Херсоне после прихода ВСУ нескольких горожан привязали к столбам, чтобы наказать за сотрудничество с войсками РФ
Полянский: Запад хочет провести через Генассамблею ООН резолюцию по репарациям с России, чтобы узаконить присвоение ее активов
Основатель бригады «Восток» Ходаковский: если войска России не двинутся дальше занятой Павловки, она станет для них ловушкой
Политолог Марков: видимо, сейчас идут переговоры России и США, весь мир ожидает соглашения о прекращении конфликта на Украине
- #ЗАУГЛОМ О тяжелых дронах Белова, которые могут изменить ход конфликта на Украине
- 18:52 Волонтеры культуры: теория и практика добрых дел от Москвы до самых до окраин
- 18:47 «Чувствую себя как животное»: перед депортацией на родину в Молдавию блогер извинился за пародию на русского солдата
- 18:38 В Иркутской области школьник лишился пальца
- 18:35 В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве на 1 млн рублей
- Telegram | (Подписаться) Политолог Федоров: «Сейчас идет фаза поэтапных договоренностей с Украиной