Волонтеры культуры: теория и практика добрых дел от Москвы до самых до окраин

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14 ноября 2022, 18:52

Идея добровольческой помощи – волонтерства – не нова для нашей страны, но своего масштабного развития она достигла, пожалуй, только сейчас. 2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтера, а 1 января 2019 года началась реализация национального проекта «Культура» и программы «Волонтеры культуры», направленной на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения и популяризации культурного наследия. Под эгидой Министерства культуры Российской Федерации разрабатываются и воплощаются в жизнь все новые проекты, объединяющие неравнодушных, активных людей. Тут и Школа волонтеров наследия, и Международный волонтерский лагерь, и другие важные инициативы. Добровольцы приносят обществу реальную помощь и получают в этом всестороннюю поддержку (в том числе и грантовую). Цифры и факты в нашем материале.



С проблемой сохранения историко-культурного наследия сталкиваются все страны мира. При этом ни одно государство не может решить ее без поддержки неравнодушных граждан. И с каждым годом их становится больше – цифры говорят сами за себя.

Так, на сегодняшний день по всей стране действует свыше 3 000 волонтерских центров в сфере культуры, а на всероссийском добровольческом портале DOBRO.ru зарегистрировано более 285 000 волонтеров культуры. Причем, только в этом году в их ряды вступило более 95 000 человек!

В течение года волонтерами во всех регионах России было проведено более 151 000 мероприятий, в том числе более чем на 11 тысячах памятниках истории и культуры.

Очевидно, что многие хотели бы приобщиться к делу сохранения культурного наследия страны, но не все к этому подготовлены с профессиональной точки зрения. Для решения этой проблемы в 2019 году ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект) совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) учредили Школу волонтеров наследия – флагманский проект программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура».

Миссия проекта амбициозная и благородная – приобщить как можно больше людей к культурному достоянию нашей страны, научить их грамотно его оберегать, тем самым превратить защиту культурного наследия России в дело всенародного масштаба.

Участники Школы проходят практико-ориентированное обучение в самых разных регионах страны, приобретают навыки и компетенции, необходимые для работы по сохранению и восстановлению памятников культовой и гражданской архитектуры, в том числе объектов деревянного зодчества. Обучение проходит по двум программам: основной – для новичков, которые только пробуют свои силы в деле волонтерства, и специальной, рассчитанной на тех, у кого уже есть опыт добровольчества.

На сегодняшний день через Школу прошло уже почти 6 000 добровольцев. Полученные знания волонтеры закрепляют на практике – отправляются на объекты культурного наследия и под наставничеством опытных реставраторов работают «в полях». Тут и уборка мусора, и расчистка завалов на территории исторической застройки, и элементы противоаварийных работ, и благоустройство памятников с их фотофиксацией и подробным описанием найденных артефактов, и многое другое.

В этом году участники Школы волонтеров наследия уже успели потрудиться на объектах культурного наследия в Костромской, Ленинградской, Орловской, Тверской, Ярославской, Московской и Калужской областях. Впереди экспедиции в Калининградскую область, в республику Северная Осетия – Алания и другие регионы.

«Очень важно, что Школа волонтеров наследия одновременно решает сразу несколько актуальных задач – добровольцы получают теоретические знания и практический опыт, сохраняют памятники зодчества от разрушения, и одновременно еще глубже познают богатейшее культурное наследие нашей страны. Особенно ценно, что участие в экспедициях пробуждает в сердцах волонтеров чувства патриотизма, любви к своей земле и ее культуре», – отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

Для развития и популяризации добровольческого движения был запущен еще один масштабный проект. В 2020 году Министерство культуры Российской Федерации и Роскультпроект организовали первый Международный волонтерский лагерь. Российские и зарубежные участники обменялись своими успешными проектами и поделились практическим опытом.

Так, в прошлом году добровольцы смогли поработать на территории одного из прекраснейших архитектурных памятников XVIII века – усадьбы С.Е. Топорина в Иглинском районе Республики Башкортостан.

В этом году Лагерь проходил с августа по сентябрь в историческом поселении федерального значения – в городе Выборге Ленинградской области. Участниками Лагеря стали 200 добровольцев, представляющих Россию, ДНР и Республику Беларусь.

Вместе с экспертами и профессиональными реставраторами волонтеры проводили восстановительные работы на объекте культурного наследия – Равелинных воротах Анненских укреплений.

Участниками двух первых смен стали выпускники Школы, уже прошедшие обучение по основной и специальной программам и обладающие необходимыми навыками проведения работ по сохранению объектов наследия.

В третьей смене акцент был сделан на развитие волонтерства в сфере культуры для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Помимо лекционного курса «Инклюзия», для добровольцев были проведены интерактивные занятия, которые помогли на практике разобраться в потребностях этой категории людей.

Четвертая смена была посвящена теме «Лидеры», обязательным условием для участников стало наличие собственного успешного добровольческого проекта. Всего в программе Лагеря приняли участие более 50 экспертов и известных деятелей культуры.

С 2020 года Минкультуры России и Российский фонд культуры ежегодно проводят открытый конкурс грантовой поддержки добровольческих проектов в сфере культуры среди некоммерческих организаций.

В этом году финансирование получили 32 проекта, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России. Ежегодный объем грантовой поддержки составляет 60 млн рублей. Всего за время реализации программы финансовую поддержку в размере 180 млн рублей получили 100 добровольческих проектов, представляющих самые разные регионы страны.

Школа волонтеров наследия, Международный волонтерский лагерь, грантовая поддержка – это лишь часть той масштабной работы, которая проводится сегодня в нашей стране для популяризации добровольчества, сохранения и восстановления бесценного культурного наследия России.

С каждым годом волонтерство все более набирает обороты, десятки тысяч искренних, благородных дел способствуют дальнейшему укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Соприкасаясь с историей родной страны, люди начинают смотреть на объекты наследия как на живое свидетельство великой и уникальной культуры нашего многонационального народа.