В России спрос на частные бункеры вырос на 430%, в основном на юге страны

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14 ноября 2022, 16:38 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

В России спрос на собственные бомбоубежища вырос на 430% после того, как объявили частичную мобилизацию. По информации компаний, которые строят такие сооружения, подобного ажиотажа не было даже когда началась специальная военная операция в Украине.

Россияне после 21 сентября стали интересоваться постройкой укрытий и бомбоубежищ. Несмотря на то, что не все заявки реализованы из-за высоких цен, повышенный спрос остается до сих пор.

Чаще всего о том, чтобы построить бомбоубежище, задумываются жители юга России. Хотя, например, самый дорогой объект соорудили в Ленинградской области – дом площадью 300 кв. м. под землей.