Британским бортпроводникам мужского пола разрешили делать легкий макияж и покрывать ногти лаком

Пилотам и проводникам мужского пола британской авиакомпании British Airways разрешается теперь приходить на работу с маникюром, макияжем и аксессуарами. Также члены экипажа могут сделать пирсинг и накладные ресницы. По мнению руководства, это позволит сотрудникам воздушного судна стать «лучшей версией себя».
Кроме этого, пилотам и проводникам позволяется отрастить волосы. Однако если их длина ниже уровня шеи, то необходимо каждый раз собирать локоны в пучок.
При этом руководство авиакомпании напомнило: несмотря на введение новых правил, всё же рекомендуется делать неяркий макияж и маникюр.
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