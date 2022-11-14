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Аргументы Недели Общество 13+

Британским бортпроводникам мужского пола разрешили делать легкий макияж и покрывать ногти лаком

, 16:32

Британским бортпроводникам мужского пола разрешили делать легкий макияж и покрывать ногти лаком
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пилотам и проводникам мужского пола британской авиакомпании British Airways разрешается теперь приходить на работу с маникюром, макияжем и аксессуарами. Также члены экипажа могут сделать пирсинг и накладные ресницы. По мнению руководства, это позволит сотрудникам воздушного судна стать «лучшей версией себя».

Кроме этого, пилотам и проводникам позволяется отрастить волосы. Однако если их длина ниже уровня шеи, то необходимо каждый раз собирать локоны в пучок.

При этом руководство авиакомпании напомнило: несмотря на введение новых правил, всё же рекомендуется делать неяркий макияж и маникюр.

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