Трудности с Херсоном и невидимый снег в Петербурге: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

14 ноября 2022, 10:34 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



А что с Херсоном?



Главным событием для россиян на прошлой неделе, безусловно, стал отвод войск из Херсона, не так давно признанного Владимиром Путиным российским. Приказ на этот счёт был отдан министром обороны РФ Сергей Шойгу и выполнен командующим российской группировкой в зоне СВО Сергеем Суровикиным.



«Не надо говорить о «сдаче» Херсона. «Сдают» вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», - считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Напомним, что недавно он подверг жёсткой критике действия другого армейского генерала Александра Лапина, открывшего, по его мнению, «брешь для противника» на другом участке фронта, в районе Красного Лимана, назвав его «бездарем».



Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область по-прежнему остается территорией России. Вопрос журналистов об отводе российских войск он, как обычно, перенаправил в министерство обороны, поскольку ему «нечего добавить, нечего сказать по этой теме».





Традиционные ценности олигархов и детский труд.



Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Согласно выпущенному указу, к традиционным ценностям в России относятся - жизнь, достоинство, права и свободы человека; патриотизм и служение Отечеству, а также «приоритет духовного над материальным».



Напомним, что недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей России делиться деньгами с нуждающимися. По его словам, отказ от такой помощи - это «путь в ад».



Тем временем Bloomberg сообщил, что общая стоимость яхт российских олигархов, арестованных за рубежом после ввода Западом санкций, составляет порядка 4 млрд долларов. В то же время на прошлой неделе в Госдуму РФ был внесен законопроект, упрощающий трудоустройство подростков с 14 лет.



«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка - это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», - сообщается в пояснительной записке.



Предложенный законопроект предполагает, что при приеме на работу ребёнку не потребуется специального медосмотра и согласия органов опеки и попечительства.





В Петербурге убрали снег, который ещё не выпал.



Настоящее ноу-хау изобретено чиновниками северной столицы России. В городе состоялись учения по уборке снега. Всё бы ничего, но снега на улицах Петербурга в это время не наблюдалось.



В учениях приняли участие рабочие с лопатами, специалисты в касках со страховочными тросами, были использованы различные виды техники. Рабочие имитировали снежную уборку. Пока одни коммунальщики убирали с тротуаров воображаемые сугробы, другие их коллеги сбрасывали ещё не выпавший снег с крыш жилых домов.



Сообщается, что в рамках учений чиновники даже просили автовладельцев убирать свои машины с оплаченных теми парковочных мест, дабы как можно тщательнее «очистить от снега» территорию.



В администрации Центрального района Петербурга рассказали, что благодаря проведённым учениям, чиновникам удалось выяснить, что в городе не хватает… мест для складирования снега. Теперь над этим вопросом они будут тщательно работать.



Напомним, что в прошлую зиму губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил от горожан немалую дозу критики. Проблеме заснеженных городских территорий в то время посвятил песню и клип известный исполнитель Сергей Шнуров. В этот раз старт снегоуборочной кампании в Петербурге был дан даже раньше положенного срока.



