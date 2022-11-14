Орловский губернатор Клычков приобрел элитную квартиру по социальной ипотеке?

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14 ноября 2022, 08:41 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Губернатор Орловской области Андрей Клычков

7 ноября 2022 года, день 105–летнего юбилея Октябрьской революции, стал для губернатора Орловской области, коммуниста Андрея Клычкова не «красным», а скорее «чёрным» днём. Для начала столичные журналисты выложили на портале FLB.RU копию договора купли–продажи элитной четырёхкомнатной квартиры в Москве на Большой Филёвской улице, расположенной в жилищном комплексе бизнес–класса «Западный порт». Губернатор, не являющийся жителем города Москвы, тем не менее приобрёл её у правительства Москвы по более чем щадящей выкупной стоимости (чуть больше 6 миллионов рублей за 120 квадратных метров). Журналисты, как из федеральных СМИ, так и орловские, высказывали самые различные предположения относительно того, за что гражданину Клычкову был предоставлен дисконт порядка миллиона долларов. Все они сходились в том мнении, что легально и законно такого «счастья» губернатор получить не мог.



Более того, о приобретении губернатором Клычковым элитной квартиры, которое он скрывал семь месяцев, высказались и руководители всех основных фракций Орловского областного Совета народных депутатов.



Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель депутатской фракции «Единой России» Михаил Вдовин: «Что касается покупки губернатором Клычковым в Москве 4-х комнатной квартиры за 6 млн рублей, думаю, с юридической точки зрения всё будет нормально. Наверняка все документы оформлены — комар носа не подточит. Но если она действительно стоит 60 млн рублей, как сообщают СМИ, эта сумма для орловцев трудно осознаваемая. Замечу, что у каждого человека свои приоритеты благополучия в жизни. Каждый выбирает по себе».

Руководитель депутатской фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в областном совете Руслан Перелыгин: «И вся эта ситуация разворачивается параллельно с покупкой Клычковым 4-х комнатной квартиры в элитном ЖК «Западный порт» в Москве за поразительные 6 млн рублей (при реальной цене в 60 млн рублей). Даже в Орле нет таких цен на жильё. Додумать можно разное. Но учитывая славу Орловщины в коррупционных скандалах, я бы уже ничему не удивился. Тем более, что сам губернатор не видит коррупционной составляющей в получении дорогих подарков — автомобиля бизнес-класса, и поддерживает главу города Орла, находящегося под следствием. О каком доверии населения может идти речь?»

Элитный жилой комплекс на Большой Филёвской улице



Руководитель фракции ЛДПР в облсовете Владислав Числов: «Андрей Евгеньевич относится к той категории людей, которые с комфортом, достатком и прочими привилегиями может почивать на дне любых рейтингов. И, главное, он уверен, что его совесть чиста, и он всё сделал правильно и по закону. Даже в самые «жирные» для страны времена такие схемы по получению подарков в виде Генезиса и квартиры от Собянина мало кто позволял себе из губернаторов. Всё это говорит лишь о человеческих качествах нашего губернатора. Клычковская уверенность в законности таких приобретений — самообман и сделка с совестью. Народ всё видит и от него формальной законностью не прикроешься».



В Орловской области «подарки» должностным лицам в более чем полтора десятка миллионов рублей и получение ими квартир с «премией» в миллион долларов стали уже чем-то обыденным. Приобретение права пользования материальными благами на бесплатной, либо супердисконтной основе – это не изобретение Андрея Клычкова. Обвиняемый в тяжком преступлении, находящийся под уголовным преследованием мэр Орла Юрий Парахин еще пару лет назад продемонстрировал чудеса дешевизны транспортного обслуживания приобретением (он тогда работал главой Орловского района), формально для аварийных служб, а по факту – для личного использования - лизингового кроссовера VOLVO XC 90. Глава района ездил на новеньком белом шведском автомобиле за 270 рублей в день! Любопытный факт: в Москве длительная аренда автомобиля Volvo XС 90 стоила тогда от 11920 рублей в день! Администрация Орловского района заключила договоры на аренду данного автомобиля на 20 месяцев с 5.04.2019 года до 31.12.2020 года. По «московской» минимальной цене она должна была бы заплатить за этот срок порядка 7 150 000 рублей. Но для неё сделка оказалась настолько выгодной, что плата в перспективе составит около 166 000 рублей, то есть в 43 раза меньше рыночной цены аренды!





Возможно, вдохновлённый столь успешной «экономической деятельностью» бывшего главы Орловского района Юрия Парахина (про бесплатную дорогу от дома его тестя к дому тёщи, по ремонту которой возбуждено уголовное дело мы уж и не говорим) губернатор Андрей Клычков выдвинул Юрия Парахина на пост мэра Орла. И, возможно, стал перенимать его опыт «льготного обеспечения собственных потребностей». Поездил, пока журналисты буквально не схватили его за руку, на подаренном подмосковными бизнесменами люксовом «Genesis» G 90, тайно купил и 7 месяцев ни одним словом не упоминал об этом, опять же пока его не вывели на чистую воду, квартиру в жилищном комплексе бизнес–класса. А сколько приобретений и открытий ещё впереди…



ТАМ У ВАС СВОИ ЗАКОНЫ ДЛЯ СВОИХ…

В замечательном фильме 1989 года «Любовь с привилегиями» играющий бывшего председателя правительства Вячеслав Тихонов приходит в здание правительства Москвы на Тверскую 13, чтобы попросить выделить его жене (её играет Любовь Полищук) отдельную квартиру. Но когда он озвучивает эту просьбу ответственному за выделение жилья чиновнику, тот предлагает вынести вопрос на депутатскую комиссию. И говорит: «А если с нарушением законодательства, то в Совмин. Там у вас свои законы для своих». И Тихонов идёт в Кремль, просить своего преемника помочь ему. Тот говорит: «Понимаешь, депутаты создали комиссию…» Тихонов отвечает: «Всё, что они там пишут и создают – это для читателей и телезрителей». Вопрос решается.



Прошло тридцать лет и три года, КПСС давно исчезла, как исчезла её руководящая роль из Конституции. А член ЦК КПРФ, новой компартии, считающей себя преемницей КПСС и к тому же оппозицией, Андрей Евгеньевич Клычков, легко, хотя и скрытно решает свой вопрос о выделении ему жилплощади даже не в Совмине, а просто в правительстве Москвы.



Сам он этого совершенно не отрицает, говоря: «Существуют порядки для предоставления жилья. Я им воспользовался. Оформил на себя. Какие здесь секреты?»



Какие секреты и какие «порядки», Андрей Клычков предпочёл не рассказывать, просто заявил: «Пусть проверяют!»



«Так какие же секреты скрывает Андрей Клычков, губернатор Орловской области?» - с таким вопросом мы обратились к автору статьи на портале Агентства федеральных расследований FLB.RU, заместителю главного редактора по работе с правоохранительными органами Алексею Богомолову.

Журналист Алексей Богомолов



«Единственный способ, который легально гипотетически мог использовать губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков, это так называемая социальная ипотека. Тогда он действительно мог бы приобрести жилую площадь со скидкой более 70% (в данном случае порядка 90%). И его квартира стоила бы те самые 6 с лишним миллионов рублей. Но вопрос в том, мог ли он законно воспользоваться такой льготой?



Для участия в программе социальной ипотеки, если верить сайту московского мэра, глава региона должен был встать на учёт как нуждающийся в улучшении жилищных условий в Москве до 1 марта 2005 года.



Мог ли он это сделать? Отвечаю: легально никак не мог. Хотя он и прибыл в Москву до 1 марта 2005 года, но на то время действовал Закон города Москвы "Об улучшении жилищных условий жителей города Москвы" от 15 января 2003 года N 22 (в ред. Законов г. Москвы от 17.12.2003 N 76, от 08.12.2004 N 83). Закон устанавливал порядок и условия улучшения жилищных условий москвичей с помощью города.



Статья 3 этого Закона «Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий» в первом же пункте сообщает, что «Граждане признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий, если они проживают в городе Москве в общей сложности не менее 10 лет».



Понятное дело, Андрей Евгеньевич Клычков не мог проживать в Москве 10 лет, поскольку родился в Калининграде в 1979 году, там окончил школу и в 2000 году Калининградский институт МВД России, а до 2001 года работал в местном уголовном розыске. А четыре года в Москве – это отнюдь не десять…

Скриншот сайта московского мэра. Условия социальной ипотеки

Идём дальше. На сайте мэра Москвы mos.ru есть ответ на вопрос о критериях для участия граждан, живущих в Москве, в программе социальной ипотеки. Цитируем: «Социальная ипотека - это одна из городских программ по улучшению жилищных условий, по которой москвичи, состоящие на жилищном учете, могут приобрести жилое помещение, находящееся в собственности Москвы, по льготной стоимости. При этом можно использовать как собственные средства, так и заемные».



Эти критерии основаны на ст. 4 Закона г. Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" (с изменениями и дополнениями). Состоящие на жилищном учёте москвичи могут приобрести «жилые помещения в собственность по договору купли-продажи, в том числе с использованием заемных (кредитных) средств или при наличии возможности у города Москвы - по договору купли-продажи с рассрочкой платежа, в случаях, установленных нормативными правовыми актами города Москвы».



Обращаем внимание: Закон г. Москвы регулирует только права жителей города Москвы. Жителей Орловской области, даже пребывающих в должности губернатора, он совершенно не касается.



Значит Закон нарушен! На время подписания распоряжения Правительства Москвы от 21.10.2021 года № 774 - РП «О предоставлении жилой площади» гражданин Клычков Андрей Евгеньевич не являлся москвичом. Точно так же он не являлся москвичом (а только жители Москвы имеют право на социальную ипотеку) и 11 апреля 2022 года, когда подписывал с Департаментом городского имущества города Москвы договор о купле–продаже жилой площади. Впрочем, в договоре указан адрес его регистрации в Орловском районе Орловской области, а зарегистрировался он там ещё летом 2018 года.

Договор купли-продажи. Адрес регистрации - Орловская область!

Закон, как утверждают, для всех, и все перед ним равны. Клычков официально сменил место жительства, и перестал быть нуждающимся в жилом помещении, ведь в соответствии с п.3 ч.1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае их переезда в другое муниципальное образование.



Если этого мало, то опять вспомним действующий Закон г. Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" (с изменениями и дополнениями). Статья 15 называется «Снятие жителей города Москвы с жилищного учета». Вот пункт 1. «Жители города Москвы снимаются с жилищного учета: 1) в случае выезда на постоянное место жительства за пределы города Москвы».



То есть не нарушая федерального и московского законодательства, Андрей Евгеньевич Клычков социальной ипотекой воспользоваться никак не мог. Вот мы вспомнили фильм «Любовь с привилегиями». Как там? «Свои законы для своих» и «Всё, что они там пишут и создают, это для читателей и телезрителей». Так что, возможно, действуют «свои» законы…



Теперь вопросы, которые я обозначил, но на которые ответить пока не могу:

Как может воспользоваться условиями московской социальной ипотеки гражданин, не проживающий и не работающий в Москве, который по всем законам и нормативным актам должен был быть снят с жилищного учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий?



Как Андрей Клычков мог участвовать в программе социальной ипотеки, если он законно даже не мог встать на жилищный учёт до 1 марта 2005 года, поскольку не проживал к тому времени в Москве 10 лет?



Даже если он каким–то образом был включён в программу (хотя законных оснований для этого нет), то по какой причине ему было предложено не типовое жильё (как обычным участникам программы социальной ипотеки), а апартаменты бизнес–класса в элитном жилом комплексе «Западный порт»?

Не так давно «Комсомольская правда» разъясняла, какие квартиры получают участники программы социальной ипотеки в Москве: «Если человек стоит на жилищном учете, т.е. ждет очереди на льготную квартиру как нуждающийся, то ему предлагают решение: купить помещение, которым владеет город или область по льготной цене.



Проще говоря, у Москвы в собственности есть квартиры. В большинстве своем это старый фонд. Его продают на городских аукционах, но по программе социальной ипотеки можно выбрать свободный объект вне конкурса. А если он нуждается в ремонте, то в Москве еще и дают денежную компенсацию.

Есть нюанс. В Москве участвовать в программе могут только те, кто встал на жилищный учет до 1 марта 2005 года».



У нас возникли вопросы как из уголовно-правовой сферы, так и морально-этического свойства. Губернатор Орловской области, на наш взгляд с грубыми нарушениями законодательства, оказался признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. На основании этого его незаконно включили, как нам представляется, в программу социальной ипотеки. В результате этих незаконных действий был заключён договор купли–продажи по которому он получил не социальное жильё, а квартиру в элитном жилом комплексе бизнес-класса, стоимость которой была определена в 10% от рыночной. Данный договор, естественно в таком случае являющийся незаконным, фактически «подарил» орловскому губернатору от 50 до 60 миллионов рублей.



Со стороны должностных лиц Департамента городского имущества города Москвы, принимавшего, как нам представляется, незаконные решения, это преступление, предусмотренное ч.3 ст. 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». Оно повлекло особо крупный ущерб, нанесённый городскому бюджету, поскольку льготная социальная ипотека Андрею Евгеньевичу Клычкову была оформлена с нарушением закона. В то же время действия губернатора (при условии, что он предоставил в Департамент городского имущества города Москвы документы о постановке на жилищный учёт до 1 марта 2005 года, полученные незаконным путём) можно квалифицировать как мошенничество. Учитывая полученную им выгоду в 50-60 миллионов рублей, это может квалифицироваться по ч.4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы…



И ещё. Имеет ли губернатор одного региона, даже если он коммунист, моральное право использовать социальные программы, предназначенные для малоимущих, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий в другом регионе, в котором он не работает и не проживает, особенно в свете того, что он регулярно заверял жителей вверенной ему области в том, что намеревается взять ипотеку именно в Орловской области, в том числе и для того, чтобы иметь здесь собственное жильё при избрании на второй срок?»

АКЦИЯ! «КУПИ РЮКЗАК И ПОЛУЧИ КВАРТИРУ!»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 7 ноября получил ещё один «подарок», но не непосредственно от журналистов, а от мобилизованных жителей Орловской области. Он уже попадал в скандал с отказом обеспечивать мобилизованных и их семьи за счёт региона финансовым довольствием, заявляя, что «региональной выплаты мобилизованным нет, так как на неё всё равно невозможно ничего купить в зоне боевых действий — «ни одежду, ни генераторы, ни пилы, ни квадрокоптеры, ни тепловизоры».

«Мы сегодня получаем дополнительно наколенники, - сказал губернатор, - Завтра — проводим вопрос по закупке разгрузок. Потратили 33 млн рублей на обеспечение наших мобилизованных».

В день юбилея Октябрьской революции сети появилось видео, на котором мобилизованные орловцы легко рвут руками рюкзаки, купленные для них по воле губернатора, показывают, как ножи, которые им привезли, гнутся, говорят, что китайские фонарики не светят, а для боевых действий в зимний период их «обеспечили» резиновыми сапожками и «деревянными берцами».

Теперь Андрей Клычков едет к мобилизованным искать "порванные рюкзаки"



Клычков в ответном слове вспылил и посоветовал мобилизованным: «Если кому-то не нравится, покупайте сами!» В результате, как отметил член Совета по правам человека при Президенте России Кирилл Кабанов, Клычков возглавил антирейтинг по высказываниям в адрес призванных по частичной мобилизации.

Журналисты, блогеры и простые граждане уже усмотрели связь между «всплывшей» квартирой, купленной Клычковым во время СВО в элитном жилищном комплексе и проблемами с обеспечением мобилизованных. «Андрей Клычков встал в крайне принципиальную позицию и наотрез отказался платить мобилизованным в регионе выделенные из бюджета 33 миллиона рублей в качестве «подъемных». Спустя неделю инициатива Клычкова закончилась скандалом: судя по всему, большая часть денег как-то не по-социалистически ушла совсем не на обмундирование. Одновременно с этим у губернатора появилась огромная квартира в элитном московском ЖК.



Под десятками, публикаций о выходках и приобретениях Андрея Клычкова в период СВО появились сотни комментариев. Большинство из их авторов требует привлечь губернатора к ответственности и отправить в отставку. А настоящим мемом стал комментарий: «Акция! Купи рюкзак и получи квартиру!»



Орловские журналисты – люди очень дотошные и наблюдательные. Они решили подсчитать, как губернатор Орловской области будет теперь жить, на какие, собственно, деньги. Выяснили, что его месячная зарплата, если судить по официальной справке о доходах, опубликованной на сайте областного правительства, в 2021 году составляла 280 тысяч рублей в месяц. Не сильно она изменилась и сегодня, но…



Клычков утверждает, что на нужды мобилизованных он «уже давно» отдаёт 25% зарплаты как минимум. Это порядка 70 тысяч рублей в месяц.



«Социальная ипотека», о которой мы говорили в связи с приобретением им элитной квартиры, имеет процентные условия более чем щадящие, но в течение 5 лет Андрей Евгеньевич будет платить по ней (если договор, конечно, не аннулируют) более 120 тысяч рублей в месяц.



Агентство федеральных расследований FLB.RU в настоящее время проверяет информацию о том, что семья орловского губернатора арендует коттедж в ГУП «Дом отдыха «Озёра» в Одинцовском районе, который обходится ему в 100 тысяч рублей в месяц. Если суммировать все эти возможные затраты, то получается более 290 тысяч рублей в месяц, то есть на 10 тысяч рублей больше получаемой зарплаты. В скобках отметим, что супруга Андрея Клычкова за годы губернаторства кроме материнского капитала практически ничего и не заработала…



Даже если мы вычтем «непроверенные» 100 тысяч рублей в месяц «за дачу», то всё равно губернатору приходится кормить семью, в которой, кроме него и жены ещё трое детей, на 90 тысяч рублей…



Да, многое упало на орловского губернатора в последние месяцы, да ещё в период СВО: «подаренный» автомобиль, стоимостью в 16 миллионов с лишним, долго и тщательно скрывавшаяся покупка элитного жилья за бесценок, рвущиеся рюкзаки, которые мобилизованные предлагают заменить на пакеты из «Пятёрочки»… А следствие – невыдержанность, вспыльчивость, граничащая с оскорблениями и невнятные объяснения своих действий, которые уже никого не убеждают.



По нашим данным, он не позднее 15 сентября отправится в Москву, чтобы встретиться с Сергеем Семёновичем Собяниным. О чём пойдёт речь, о поддержке в нивелировании «квартирной проблемы», о «помощи региону», о новых договорённостях в связи с близким окончанием срока губернаторства? Мы этого не знаем, но жители Орла и Орловской области точно от этого не выиграют…



В то же время жители Орловской области убедительно просят Андрея Клычкова поделиться с ними лайфхаком относительно того, как, будучи жителем Орловской области, за 6 миллионов рублей приобрести в Москве квартиру стоимостью в 10 раз дороже. Мы постарались доступно объяснить использованную схему и, насколько нам представляется, она является не совсем законной, как с юридической, так и с чисто человеческой, моральной точки зрения. Впрочем, о морали, когда в новой квартире уже укладывают паркет и наклеивают обои, никто особенно и не задумывается…