Демонтированный памятник «Защитникам Лиепаи в 1941» найден на сельском хуторе

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13 ноября 2022, 18:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Демонтированный советский памятник «Защитникам Лиепаи в 1941 году» от немецко-фашистских захватчиков был найден совершенно случайно одним жителем Латвии – он находился примерно в 200 км от Лиепаи, в сельской местности, на хуторе, возле амбара. Почему такое отношение властей Латвии к памяти тех, кто освободил мир от нацизма?

История просто дикая, на мой взгляд.

Житель Латвии, который совершенно случайно нашел памятник, по понятным причинам просил не называть его имя, выразил удивление – почему демонтированный памятник «Защитникам Лиепаи в 1941» от немецко-фашистских захватчиков находится на сельском хуторе, возле ангара? Разумеется, брошенный… Мужчина высказал опасения, что бронзовый памятник «растащат» на куски, чтобы «навариться на металле».

Что удалось выяснить латвийским СМИ?

Выяснилось, что, действительно, памятник брошен в сельской местности рядом с ангаром, который уже давно не используется – нет желающих арендовать данное помещение. Хозяин этого ангара, заявил так журналистам:

«Я не хочу видеть в своем районе памятник, который прославляет оккупацию. Когда узнают, что он тут, то путинисты приедут сюда возлагать цветы. Для них это будет Мекка. Приедут, покоя не будет! Мэр Даугавпилса Элксниньш тут будет, как гвоздь! Это кусок металла. Бронза. Можно получить 7000 евро за тонну!»

И вот тут начинается самое интересное! После огласки данного факта выясняется (вдруг), что этот ангар арендует Музей оккупации Латвии, которому поручено «хранить» этот памятник…

«У нас есть основное хранилище в Риге, но эти демонтированные объекты и их фрагменты не могут быть туда помещены из-за большого объема, поэтому есть отдельное хранилище – ангар, чтобы разместить эти объекты», - заявила Солвита Виба, директор Латвийского музея оккупации.

По ее словам, когда-нибудь из этих «объектов» можно будет создать экспозицию с «серьезным академическим подходом»…

Если в Латвии говорят такие фразы, как «когда-нибудь можно создать», «мы ищем варианты», «возможно, через несколько месяцев», то это однозначно «обозначает», что ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ! Да, такой вот секрет ментальности латышей.

Как вы считаете, уважаемые читатели, если бы случайно, человек не обнаружил памятник «Защитникам Лиепаи», то кто-то бы знал, что он находится на хуторе?

Совершенно очевидно, что сей факт был совершен осознанно! У меня такое мнение – куда отвезут памятник «Защитникам Лиепаи» держалось в «секрете» - четкой информации не было! Далее, то ангар не могут сдать в аренду, то вдруг уже у музея оккупации во владении… И если же брать на веру слова директора музея г-жи Вибы, то почему он находится в таком безобразном состоянии? Просто брошенный.

А, если учесть, что заявил хозяин ангара, то вывод напрашивается сам собой – не рады этому памятнику, но деньги за него можно «срубить» - бронза же!

Меня интересует моральный аспект – по словам латышского хуторянина, «памятник, который прославляет оккупацию»… Но этот памятник «Защитникам Лиепаи в 1941» от немецко-фашистских захватчиков! Какой вывод? Не нужно было, по мнению латышского крестьянина, защищать Лиепаю от нацистов в 1941 году – Адольфа Гитлера тут ждали!

Хочу напомнить о документальных кадрах времен ВОВ – Латвия встречает солдат вермахта в 1941 году… Как встречает? С цветами! Об этом не стоит забывать!

Буквально на днях, я разговаривала со своей мудрой сестрой Галочкой из Красноярска – передаю слова родственницы:

«Танечка, я понимаю вашу боль – русских в Латвии. К сожалению, фашизм возродился и возрождается там, где он имел свои корни, и где позволили этим корням укорениться и разрастись. Во главе фашизма сегодня уже новый хозяин – Америка, доллар и дьявол. Вы там, в Латвии, пытаетесь противостоять злу, внутри страны, а Россия в центре борьбы против этого зла. Задай вопрос, а почему так Запад «полюбил» Украину с пришедшей к власти идеологией Бандеры??? Это они во время ВОВ (факт даже не скрывают) вступали в союз с фашистами, сажали детей на кол, учиняли погромы и зверства, подобные латышским легионерам СС. Это уже созревшая за 30 лет дьявольская идеология, а Россия для них «враг», которого следует «уничтожить». Но не получится – Россия Господом Хранима. И это очевидный факт».

Я бы хотела напомнить еще об одном факте – в Латгалии демонтировали памятник генералу-нацисту Третьего Рейха, и его с почестями поставили в центре Риги – музее оккупации… А борцам против нацизма правительство Латвии отвело место возле ангара на хуторе…

Удивительно, но в одной из стран Европы, я говорю о Латвии, открыто возрождают политику Адольфа Гитлера, а ведь Латвия территориально граничит с Россией и другими странами Европы… Это факт, который вызывает вопросы о будущем…