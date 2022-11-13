Как Евгений Пригожин влиял на США

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13 ноября 2022, 12:24

США продолжают утверждать, что Россия не прекращает попыток оказать влияние на результаты их выборов и в центре этих усилий раз за разом оказывается известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Именно ему принадлежат несколько структур, через которые, по свидетельствам западных СМИ и аналитиков, осуществлялось воздействие на избирательные процессы в США начиная с 2014 года.

Как смогли выяснить исследователи, все структуры, вовлеченные в попытки влияния на выборы в США, связаны с «Агентством интернет-исследований» Пригожина — так называемой российской «фабрикой троллей», которая попала в поле внимания американских властей после президентских выборов 2016 года. Среди них выделяются проекты под названием ФБР, NAEBC, Peace Data и EBLAN. Каждый из них был предназначен для воздействия на определенную часть аудитории, что в итоге позволило достичь значительного охвата среди различных социальных и политических групп в Соединенных Штатах и Европе.

Чужие среди своих

Санкции, введенные властями США против Евгения Пригожина и связанных с ним компаний, заставили «Агентство интернет-исследований» искать способы опосредованного воздействия на западную аудиторию. Для этого были созданы несколько НКО, правозащитных организаций и новостных агентств, на работу в которые привлекали авторов из США, Европы и Африки.

В 2020 году эта деятельность получила огласку. Крупнейшие западные СМИ сообщили о якобы независимом новостном сайте Peace Data, который продвигал необходимые Москве нарративы среди пользователей Сети в США и Европе. В качестве авторов привлекались журналисты и публицисты из Великобритании, США и других стран.

Большинство авторов, которые писали для Peace Data, в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса были рады любому дополнительному заработку — тем более что редакторы предлагали достаточно гибкие условия и достойную оплату за каждый материал. Для начинающих авторов, которые составляли значительную часть команды сайта, это было заманчивым предложением.

«Прежде чем согласиться, я прочитал статьи, которые были опубликованы на сайте, и проверил пару их редакторов и авторов. На первый взгляд, статьи показались мне подходящими. Они критиковали внешнюю политику США и администрацию Трампа», — рассказал в интервью The Guardian один из колумнистов Peace Data Джек Дилейни.

Кроме того, Peace Data привлекали СММ-специалистов, которые вели страницы в социальных сетях и отвечали за регистрацию рекламных кабинетов в Facebook — что запрещено политикой компании.

Однако позже у многих авторов возникли вопросы к новостной политике редакции. Многие из них были удивлены появлением на сайте комплементарных статей в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко. Также публиковались «противоречивые» материалы о пандемии.

Окончательно точки над «i» поставило расследование федеральных органов США, которые связали Peace Data с «Агентством интернет-исследований». Американские правоохранители выяснили, что «новостной сайт» продвигал повестку Дональда Трампа, оказывая влияние на ход всей избирательной кампании 2020 года.

Африканский след

Практически одновременно с крахом Peace Data стало известно о другом проекте Евгения Пригожина, который был нацелен на граждан США. Это была неправительственная организация «Устранение барьеров для освобождения Африки» (EBLA NGO или EBLAN). Согласно выводом расследование, деятельность НКО EBLAN была направлена на подпитывание расовой напряженности в Соединенных Штатах.

Для продвижения тезисов о «системном расизме в США» были привлечены граждане африканских государств. Головной офис EBLAN располагался в столице Ганы Аккре.

Сотрудники НПО вели работу по расширению прав и возможностей чернокожего населения, делая упор прежде всего на Соединенных Штатах. Основное воздействие было направлено на активистов движения Black Lives Matter. Для этого были созданы десятки аккаунтов в соцсетях, которые охватывали более 350 тысяч человек в США.

В результате совместного расследования, которое провели журналисты CNN и сотрудники Университета Клемсона в Южной Каролине, удалось выяснить, что за деятельностью EBLAN стояли российские интернет-тролли.

«Они были очень тесно связаны с сообществом Black Lives Matter. Они говорили почти исключительно о том, что происходит на улицах Соединенных Штатов, а не в Африке», — заявил Даррен Линвилл, который принимал участие в расследовании деятельности EBLAN.

Масштабы деятельности EBLAN оказались настолько велики, что правоохранительные органы Ганы по запросу американских властей устроили обыск в офисе компании, изъяв большое количество доказательств ее деятельности.

В Палате представителей США прошли специальные слушания, которые были посвящены деятельности EBLAN. Председатель комитета по разведке конгрессмен Адам Шифф констатировал, что Москва проявляет немалую изобретательность в попытках воздействовать на американское общество.

«Потенциальное использование прикрытия на другом континенте, для маскировки связей с Россией, является сигналом того, что наши противники продолжают искать новые и изобретательные способы замести следы и избежать обнаружения», — заявил Шифф.

«ФБР» против ФБР

Еще одним способом воздействия на настроения американцев и европейцев стал проект Пригожина «Фонд борьбы с репрессиями». Как отмечается на сайте организации, фонд был создан «для правовой и финансовой поддержки жертв полицейского произвола и судебно-правовой системы».

На своем сайте и в соцсетях сотрудники организации публикуют истории людей — прежде всего из США, Канады, Великобритании, Франции и Австралии — которые столкнулись с насилием и неоправданной жестокостью со стороны правоохранительных и судебных органов. «Фонд борьбы с репрессиями» утверждает, что их юридическая команда регулярно подает запросы о подобных случаях к правительству США и других государств.

Кроме того, российские «правозащитники» публикуют материалы в западных соцсетях, пытаясь вызвать общественный резонанс и подорвать доверие к органам власти и правопорядка.

В частности, аккаунты, связанные с «Агентством интернет-исследований» распространяли материалы «Фонда борьбы с репрессиями», в которых администрацию Байдена и президента США лично обвиняли в развязывании политических репрессий против представителей Республиканской партии. По мнению аналитиков, эти материалы оказали определенное влияние на ход предвыборной кампании в ходе промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, создавая негативный фон для действующих властей.

NAEBC для избирателя

Однако основные усилия по воздействию на голосование в 2020 и 2022 году осуществлял другой проект Пригожина — новостная компания Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC).

Организация позиционирует себя в качестве свободного и независимого новостного агентства со штаб-квартирой в Венгрии. Основной деятельностью сайта и связанных с ним сетевых аккаунтов стало освещение текущих вопросов внутренней и внешней политики США. Как и в случае с Peace Data, редакторы портала привлекали для написания материалов американских граждан. Это позволяло показывать внутренний взгляд на актуальную американскую проблематику.

Материалы NAEBC пользовались популярностью среди пользователей консервативных и правых новостных площадок в США и Европе.

По мнению Бена Ниммо, исследователя из компании Graphika, деятельность сайтов NAEBC и Peace Data была направлена на расширение политических противоречий в США и усиление поляризации общества.

«Общая стратегия выглядит неизменной: активизировать сторонников Трампа, снизить поддержку Байдена и направить на обе стороны противоречивые и поляризующие сообщения», — заявил он в интервью агентству Reuters.

В 2020 году ФБР (Федеральное бюро расследований, а не «правозащитная» организация Пригожина) провело расследование деятельности NAEBC, и сайт новостной организации, а также связанные с ним аккаунты в соцсетях оставались неактивными. Однако в преддверии выборов в Конгресс деятельность «российских троллей» возобновилась.

Исследователи компании Graphika сообщили, что за несколько недель до голосования связанные с «Агентством интернет-исследований» аккаунты в соцсетях резко активизировались. С нескольких из них были опубликованы политические карикатуры за авторством художника с псевдонимом Schmitz. Картинки, которые в уничижительном свете представляли кандидатов в Сенат от Демократической партии, распространялись через «альтернативные» соцсети в США, такие как Truth и Gab, и группы сторонников Республиканской партии, где получили значительную популярность.

В Graphika уверены, что эти действия являются самыми свежими свидетельствами вмешательства России во внутриполитические процессы в Соединенных Штатах.

Явка с повинной

В то же время сам Евгений Пригожин не отрицает попытки повлиять на результаты выборов в США. Комментируя сообщения западных СМИ о деятельности его структур в ходе предвыборной кампании, он фактически подтвердил свою роль в информационном саботаже американских выборов.

«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — объявил Пригожин.

Кроме того, в 2021 году киностудия Aurum Production, связанная с бизнесменом, выпустила фильм «16-й», в котором были показаны технологии влияния его структур на выборы президента Соединенных Штатов, победу в которых одержал Дональд Трамп. Этот фильм построен в виде «исповеди», в которой главный герой сам объявляет: «Было. Но совсем не так, как об этом рассказывают».

Можно предположить, что через какое-то время после прошедших 8 ноября выборов в Конгресс появятся новые факты, говорящие о том, что «Агентство интернет-исследований» и Евгений Пригожин продолжают изучать возможности влияния на общество в США.