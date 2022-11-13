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Аргументы Недели Общество 13+

Замгендиректора «Укроборонпрома» Еднак: поставки вооружений для ВСУ выросли в семь раз

, 11:26 Источник: ТАСС

Замгендиректора «Укроборонпрома» Еднак: поставки вооружений для ВСУ выросли в семь раз
MOD Russia/via Globallookpress.com

Поставки вооружений для ВСУ выросли в семь раз. Об этом заявил замгендиректора предприятия «Укроборонпром» Остап Еднак в воскресенье, 13 ноября. 

По сравнению с прошлым годом, отмечает Еднак, поставки военной техники для украинской армии увеличились в семь раз. 

«Некоторые (предприятия – ред.) — в 15 раз увеличили мощности», — подчеркнул замгендиректора. 

Ранее глава итальянского МИД Гуидо Крозетто заявил, что новые поставки вооружений для вооруженных формирований Украины в настоящий момент не готовятся, однако они не исключены в будущем.

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