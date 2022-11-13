Замгендиректора «Укроборонпрома» Еднак: поставки вооружений для ВСУ выросли в семь раз

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13 ноября 2022, 11:26 Источник: ТАСС

MOD Russia/via Globallookpress.com

Поставки вооружений для ВСУ выросли в семь раз. Об этом заявил замгендиректора предприятия «Укроборонпром» Остап Еднак в воскресенье, 13 ноября.

По сравнению с прошлым годом, отмечает Еднак, поставки военной техники для украинской армии увеличились в семь раз.

«Некоторые (предприятия – ред.) — в 15 раз увеличили мощности», — подчеркнул замгендиректора.

Ранее глава итальянского МИД Гуидо Крозетто заявил, что новые поставки вооружений для вооруженных формирований Украины в настоящий момент не готовятся, однако они не исключены в будущем.