Американский генерал Бэн Годжес заявил, что ВС Украины смогут разместить в Херсоне HIMARS и атаковать Крым

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13 ноября 2022, 09:30 Источник: Московский комсомолец

фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom/globallookpress.com

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Годжес считает, что украинские военные совсем скоро начнут атаковать Крым. Американский генерал написал в своем Twitter о том, что после отхода российской армии от Херсона в этом регионе украинская армия сможет разместить HIMARS.

Бэн Годжес отметил, что тогда в зону обстрелов попадает Крымский полуостров. Он считает, что это "ослабит русскую армию".

Бывший командующий армии США в Европе прогнозирует, что ВСУ в январе "войдут в Мариуполь и Мелитополь", а там и до Крыма недалеко.

Годжес постоянно комментирует украинским СМИ ход спецоперации, а большинство его прогнозов по Крыму. В то же время генерал признал, что США не хватает определенного оружия для помощи Украине, он призвал страны Европы заменить некоторое американское вооружение.